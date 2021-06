Sponzoři navýšili podporu a posílený Vsetín věří v postup do extraligy

Minulý týden na Lapači oznámili, že dosavadní sponzoři Climax a Kotrla výrazně navýší svoji podporu. Majitelé obou místních společností Dušan Kotrla a Miroslav Jakubec dokonce vstoupili do správní rady vsetínského klubu.

„Po ekonomické stránce nám toto spojení dává stabilitu. Získali jsme další dva pilíře, o které se může vsetínský hokej opřít a dál se posouvat,“ připomněl jednatel klubu Daniel Tobola, že v názvu zůstává generální partner Robe Lighting.

Z podpory bude těžit nejen áčko, ale také mládež. Už v červenci se má začít v sousední Lhotě u Vsetína stavět sportovní areál se zimním stadionem, jehož duchovním otcem a investorem je Kotrla. Stát má příští rok, využívat ho budou také hokejisté Vsetína.

Změny v kádru PŘÍCHODY Obránci: Jiří Říha (Slavia), Lukáš Buchta (Slavia). Útočníci: Luboš Rob mladší (Plzeň), Vít Jonák (České Budějovice), Miroslav Indrák (České Budějovice)

ODCHODY Jan Bartko, Sebastian Gorčík (oba Znojmo), Lukáš Bednář (Havířov), Adam Gajarský (Třebíč), Jakub Babka (Prostějov?), Tomáš Kudělka, Antonín Pechanec, Vojtěch Šilhavý (hledají si angažmá)

V té době už by se chtěli znovu chlubit přídomkem extraligoví. Nejdříve ale musí vyhrát play off první ligy a pak zvládnout baráž proti předposlednímu týmu extraligy.

„Ještě potřebujeme doplnit tým o dva lepší hráče. Chceme mít silné všechny čtyři lajny,“ poznamenal Stantien, který převzal mužstvo v únoru a dovedl ho do semifinále.

Byť přišel o trio nejproduktivnějších hráčů (Pechanec, Gorčík, Bartko), Vsetín nemusí být nutně slabší. Spíše naopak.

Po dvou letech v extralize se na Lapač vrátili Luboš Rob mladší s Vítem Jonákem. Zkušenosti s nejvyšší soutěží přinesou také Michal Indrák a obránci Jiří Říha s Lukášem Buchtou. „Hledáme centra první lajny,“ nastínil Stantien.

Nabízel se Pechanec, který s Jonákem a Robem ovládli v ročníku 2017/18 kanadské bodování Chance ligy. K jejich spojení ale nedojde.

„Vím, že spolu hráli výborně. Přemýšleli jsme, jestli by to dělalo dobrotu, jestli by mohli zopakovat takovou sezonu. Nakonec jsme se rozhodli, že chceme někoho nového,“ pravil Stantien. „Už jsme měli tři tipy, ale ani jeden nevyšel.“

Otazník visí také nad brankářem Jakubem Málkem. Loni se na něho při draftu do NHL nedostalo, v play off však devatenáctiletý mládežnický reprezentant zazářil a jeho letošní vyhlídky jsou mnohem vyšší.

„I když se všude tvrdí, že zůstane, není to stoprocentní. Máme obavu, že půjde do Ameriky,“ prozradil Stantien. Letošní draft se bude konat 23. a 24. července, do té doby by měl Málek nadále trénovat ve Vsetíně.

Na led vyjedou hokejisté Robe mnohem dříve. Výstroj navléknou poprvé už tento týden. Od minulého týdne mrazí na Lapači plochu, prohánět se na ní budou primárně mládežníci, kteří kvůli protiepidemickým opatřením ztratili jeden rok hokejové života.

„Byla by škoda to nevyužít. Klukům to usnadní přechod na led. Můžeme tak lépe poznat hráče, které jsme ještě neviděli,“ vyložil Stantien, který mužstvu naordinoval také kratší pauzu mezi přípravnými bloky ze tří na dva týdny.