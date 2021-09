Vsetín úlohu hlavního favorita první hokejové ligy přijímá

„Za nic se neschováváme. Chceme se rvát o vrchní příčky tabulky a projít do baráže o extraligu. Zažít si to a pokusit se postoupit do nejvyšší soutěže,“ potvrdil nejvyšší ambice jednatel vsetínského klubu Daniel Tobola.



Šestinásobní čeští šampioni to zatím dvakrát dotáhli do semifinálové série, jednu sezonu násilně ukončil koronavir.

Specializovaný portál hokej.cz ve své obsáhlé předsezonní předpovědi pasuje Vsetín do role největšího favorita soutěže.

„Hloubka v ofenzivních řadách je prostě ohromná,“ vypíchl web čtyři vyrovnané řady, z nichž každá může rozhodnout.



Na Lapač se po dvou letech vrátila produktivní dvojička Jonák–Rob, po zdravotních trablech se chce ukázat Miroslav Indrák, extraligovým titulem je ověnčený Slovák Majdan, pokračuje veterán Kucharczyk, vedle něhož se učí nadaní mladíci Klímek s Půčkem.

„Chtěli jsme sestavit co nejsilnější tým. Samozřejmě v rámci ekonomických možností a také určité opatrnosti v tom smyslu, jak to bude s diváky na stadionu během celé sezony. Pokud budou moct chodit, přebíjí to všechno ostatní,“ zmínil Tobola fanoušky, kteří jsou pro Vsetín klíčovým x-faktorem. Jak sportovním, tak ekonomickým.



Na Lapač se zatím vrací pozvolna. Stejně jako jiné kluby zaznamenali i na Vsetíně propad v prodeji permanentních vstupenek.

„Lidi musíme přesvědčit výkony a zároveň snad oni sami přijdou na to, že jim společnost a hokej chybí. Život nejde prožít jenom u internetu,“ prohodil Tobola.



Zájem fanoušků si Vsetínští poprvé naostro otestují v sobotu od 17.30 hodin, kdy přivítají Kadaň s trenérem Vladimírem Růžičkou na střídačce.

„Vnímáme, že letošní sezona je atypická. Sestupovat bude čtyři až pět týmů. Je vidět, jak jednotlivé celky posílily, síly se papírově rozložily,“ tipuje Tobola, že v soutěži nebude lehkého soupeře.