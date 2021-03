Vsetín objevil nečekaného hrdinu. Úžasná euforie, řekl Klímek

Ve čtvrtfinálové řeži proti Vrchlabí se však stal Daniel Klímek nečekaným trumfovým esem hokejistů Robe Vsetín. V čase 90:15 utnul na Lapači druhé prodloužení a svou pátou trefou v sérii poslal tým do semifinále. „Úžasná euforie,“ rozplýval se dvacetiletý odchovanec klubu, který teď se svými spoluhráči vyhlíží jméno příštího soupeře.

Kolik sil vás stál postup v druhém prodloužení?

Bylo to dlouhé, ale tím, že jsme celou sérii hráli na čtyři lajny, tak jsme měli daleko více sil než soupeř. A to také rozhodlo. Snažili jsme se je utahat v jejich pásmu, postupně prostřídat, ať je zavaříme. Povedlo se to a zaslouženě jsme vyhráli. V prodloužení jsme byli jednoznačně lepší.

Trefil jste se ve čtyřech zápasech po sobě. Kde se ve vás vzala střelecká fazona?

Předně jsme si sedli v lajně s Kuchardou a Počisem (Kucharczyk a Půček). A když jsem dal první gól, spadlo to ze mě. Hrál jsem pak uvolněně.

Na pořádnou šanci jste čekal dlouho. Neztrácel jste už víru?

Chvílemi to bylo psychicky náročné. Pořád jsem trénoval, a šancí jsem moc nedostal. Dočkal jsem se v play off, jsem za to moc rád. Myslím si, že jsem se odvděčil.

Veterán Kucharczyk má tolik let co vy s Půčkem dohromady. Jak vám to funguje?

Radim je naším mentorem. Takhle jsme nastoupili v průběhu sezony k pár zápasům, ale to nebylo tak povedené jako teď. Jsme mladí a potřebujeme vedle sebe zkušeného borce. Občas si z nás dělá srandu, že nás vytáhl. Sedlo nám to.

V zápise jste vedení jako čtvrtý útok. Ale chodíte na přesilovky, klíčové okamžiky.

Je to tak. V play off je jedno, kdo je napsaný na první, čtvrté lajně. V zápase se útoky točí. Každý je důležitý.

Obvykle ta čtvrtá boří, to ale není váš případ, že?

Všichni tři jsme ofenzivně založení. Tak to berou i trenéři. Vědí, jaký máme potenciál. Zatím se nám daří.

Že jste sérii zvládli v šestém zápase, je asi tak akorát, že?

Přesně. Chtěli jsme ji dotáhnout už ve Vrchlabí. Před domácím zápasem jsme si říkali, že to musíme ukončit za každou cenu. Ať získáme nějaký čas na odpočinek. Kdybychom prohráli, jedeme v úterý do Vrchlabí. Vrátili bychom se k půlnoci a to už bychom moc času k regeneraci neměli.

Když dnes vyhraje Jihlava, utkáte se s ní v semifinále. Nebo byste raději šli na Porubu?

Je to úplně jedno. Na každého soupeře se připravím, jak nejlépe to půjde. Nemůžeme kalkulovat. Oba jsou strašně silní. Naší výhodou je, že do play off jsme nešli z pozice favorita. Nejsme pod tlakem jako třeba Kladno, které vyhrálo základní část. Ale ukázali jsme, že se s námi musí počítat.