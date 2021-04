Prvoligové semifinále je Vsetínu málo. Chceme jít dál, netají Stantien

„První kolo play off je vždy zlomové. Podle něho se hodnotí sezona. Klub může být jakž takž spokojený. Ale se semifinále se neuspokojíme. Chceme jít dál,“ vytyčil finálovou cestu hlavní trenér Vsetína Roman Stantien.

Jeho tým zvládl předkolo proti odbojnému Ústí nad Labem, ve čtvrtfinále vyřadil houževnatého nováčka z Vrchlabí a teď ho čeká Jihlava v bitvě dvou gigantů dob minulých.

Dukla je se dvanácti československými tituly nepřekonatelným hegemonem federální soutěže, Vsetín se šesti zlaty nejúspěšnějším mužstvem samostatné extraligy. Teď se obě slavné hokejové značky snaží vrátit na výsluní. Ve finále bude mít šanci jenom jeden.

„Je to padesát na padesát. Porazili jsme je u nich, oni vyhráli u nás. Bude to vyrovnaná série,“ tuší Stantien před pátečním startem.

Když Vsetín v prosinci doma dostal od Jihlavy lekci 1:7, Stantien vedl Slovan Bratislava. O dva měsíce ve vítězné odvetě na Vysočině stál už na střídačce týmu Robe.

„Bude to ještě těžší než v základní části. Jihlavě nechybí bojovnost, nasazení, má výborné technické hráče, tvrdé zadáky, gólman se zabydlel v bráně,“ shrnul Stantien přednosti Dukly, která však musela podstoupit sedmizápasové martyrium ve čtvrtfinále.

Podle Stantiena to však minimálně na začátku série nebude hrát žádnou roli. „Kdyby se semifinále protahovalo, mohlo by to trochu být cítit. Ale slyšel jsem, že mají dobrého kondičního trenéra, takže by neměli mít problémy,“ poznamenal slovenský kouč.

Ty nemají ani na Lapači. Trenérský štáb může vybírat ze všech hráčů, což je v tak pokročilé fázi play off výjimečné.

„Všichni jsou v pořádku. Nebudeme se bavit o malých věcech. Předchozí dvě série nám odčerpaly dost sil, ale kluci dostali dva dny volna a také my máme kvalitního kondičního trenéra,“ zmínil Stantien bývalého obránce týmu Tomáše Frola.

Ve Vsetíně věří, že formu neztratí mladíci, kteří výrazně pomohli k postupu přes Vrchlabí. Osmnáctiletý brankář Málek vychytal tři vítězství, dvacetiletý Klímek byl s pěti góly nejlepším střelcem série a jeho vrstevník Půček s šesti body nejproduktivnějším hráčem.

„Dostali šanci a využili ji. Čichli si k tomu a vidí, že můžou být platní,“ doplnil Stantien, který teď čeká větší příspěvek zkušených hráčů.