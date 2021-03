Vsetínský tahoun Kucharczyk: Po play off už to zapíchnu. Ať hrají mladší

„Play off si užívám. Ale je moje poslední. Potřetí říkám, že chci skončit, ale letos už to stoprocentně zapíchnu. Ať zahrají mladší. Budu se věnovat něčemu jinému,“ vykládal 41letý Kucharczyk poté, co v pondělí svým gólem zajistil Vsetínu postup do prvoligového čtvrtfinále přes houževnaté Ústí nad Labem.

Jakou roli měla dnešní divná koronavirová doba?

Samozřejmě mě nahlodala. Hrát hokej bez lidí nemá, s prominutím, koule. A pro nás starší, kteří jsme zažili natřískané stadiony, kór. Nechci říct, že nás to nebaví, ale ztratilo to náboj. Za sebe říkám, že bez lidí je to strašné. I když po vás venku řvou, že jste kok... Každému se hraje dobře, když je na stadionu pět tisíc lidí. Zvláště v play off. I tady v první lize bývají zápasy vyprodané. Teď je to, jako byste šli do kina a vypnuli vám zvuk. Dívali se na film, který neslyšíte. Štve nás to, ale neovlivníme to.

A čekat, jestli se příští sezonu fanoušci vrátí do hlediště, se vám nechtělo?

Jak se pandemie vyvíjí, jak jde třetí, čtvrtá vlna, tak mám obavy, že příští rok tady bude koronavir také. A nerad bych čekal do 55 let, než se všichni promoříme. S kluky z vedení se každý rok bavíme co dál až po play off na konci dubna. Teď to není na pořadu dne.

Ale na ledě pořád v pohodě stíháte, ne?

Jo, fyzicky jsem připravený vždycky dobře. I když se hokej každým rokem zrychluje a je to pro mě těžší a těžší. Zdraví mi drží, musím zaklepat. Ale nechci končit tak, že budu mít v pytli kolena, ramena, třísla. A čím déle hrajete, tím více si tělo likvidujete a na stáří se vám to vrátí. Na to také beru ohled.

Jaromír Jágr, váš potenciální soupeř v play off, hraje v padesáti.

To je Jardova věc. Hokej ho extrémně naplňuje, baví. V tom je výjimečný. Ale touhle cestou bych určitě nešel.

Mužstvu máte pořád co dát. S pěti body (2+3) jste nejproduktivnějším hráčem týmu v předkole. Play off vám sedí, že?

Základní část byla utrpením pro každého z nás a pro nás starší ještě více. Nebaví vás jezdit na prázdné stadiony, když už nějaký čas víte, že postoupíte do předkola. Nechci říkat, že to bylo o ničem, ale zápasy o něco mně sedí více. Každý starší hráč to tak má. V play off přepneme.

Takže nepřekvapí, že postupový gól jste zařídil zrovna vy?

Puk se motal okolo kasy, Čada (Vlach) ho dobře přikopl a naštěstí vyplaval přede mnou. Góly v play off jsou odporné, škaredé jako tenhle. (úsměv)

Ústí jste porazili 3:1 na zápasy, ale na postup jste se dost nadřeli, že?

Hráli fakt dobře. Vytlačovali nás do stran a my jsme se přes ně hlavně doma těžce dostávali. U nás se jim hrálo lépe, protože je tady méně prostoru. V Ústí jim prostředí paradoxně nesvědčilo, zvláště když je to bez lidí. Přestříleli jsme je. Přijeli jsme si pro dvě výhry a máme je. Čtvrtfinále začne v pátek a potřebovali jsme dva dny navíc. Kdyby se série vrátila ve středu k nám a postup vyšel, tak dva dny by byly znát.

Střetnete se s nováčkem z Vrchlabí. Jak vidíte sérii?

Letos jsem kádry týmů nestudoval. U nás hráli dobře, my jsme zase vyhráli u nich. Říká se, že postupující z předkola má výhodu rozehranosti. Kdybychom hráli na více zápasů, byli bychom unavenější. Takhle je série otevřená, je to padesát na padesát. Rozhodne forma.

Tu máte od nástupu trenéra Romana Stantiena vynikající. Vyhráli jste 11 ze 13 zápasů. Byl jeho příchod impulzem?

Bobo něco změnil, ale spoustu věcí nechal tak, jak je měli nastavené Honza Srdínko a Luboš Jenáček. Vytvořili trojici, ve které si vyhoví, doplňují se. Až na Jacka (Jenáček) jsem s oběma ještě hrál.

Jaké máte ambice v play off?

Loni jsme byli černý kůň, ale Budějovice byly suverénní a postoupily zaslouženě. Letos je osm týmů silných. Nedokážu odhadnout, kdo by mohl jít do extraligy.

Jágrovo Kladno?

Vyhráli základní část. Mají dobře poskládaný tým. Ale play off je zrádné. Viděli jsme v extralize, kde Plzeň zakopla. Někdo bude bez formy, zraní se centr, gólman...

Co Vsetín a extraliga?

Jak se sezona vyvíjela, bylo by finále pro nás úspěchem. A když už jste v něm, tak je blbost říkat, že jsme tím splnili cíl.