Bez fanoušků, proti lídrovi. Třebíčské hokejisty čeká ostrý návrat

„Je to zvláštní, jako celý průběh sezony,“ souhlasí kapitán bílých hvězd Lukáš Nedvídek. „Bohužel, je to bez lidí. Takže to až taková výhoda nebude. Jen to, že nemusíme nikam cestovat.“

Na prázdné tribuny si však nejen hokejisté v poslední době musejí zvykat. „Samozřejmě je vždy lepší, když hrajete před lidmi. To je bez pochyb. Ale řekl bych, že jsme se s tím jakoby smířili,“ říká šestadvacetiletý třebíčský útočník. „Atmosféru se na střídačce snažíme s klukama vytvořit sami. Chceme být vtáhnutí do zápasu. A pak to už tolik nevnímáme,“ vysvětluje.

Aby náhodou nebyla dnešní domácí premiéra málo pikantní, okoření ji zcela odlišné postavení obou týmů v tabulce. Na led poslední Třebíče přijedou první Benátky nad Jizerou. „Vypadá to, že letos jsou kvalitnější, než byli loni. Začátek jim vyšel. Ale to, že jsou nyní první, zase tolik neznamená,“ uvědomuje si Nedvídek, že tabulku Chance ligy hodně zkresluje počet utkání, které jednotlivé týmy odehrály.

Zatímco Benátky nad Jizerou mají za sebou už deset duelů – společně s Prostějovem nejvíc – Třebíč stihla sehrát jen tři zápasy.

„Navíc my na Benátky budeme nachystaní stejně, jako na kohokoliv jiného,“ má jasno Nedvídek. „Naopak máme o motivaci postaráno: budeme je chtít z toho prvního fleku sesadit.“ Ještě těžší duel Horácká Slavia podle papírových předpokladů čeká v sobotu, kdy do Třebíče přijede jeden z favoritů na postup do extraligy: aktuálně třetí Vsetín. „Ideální scénář pro ty dva zápasy by samozřejmě byl zisk šesti bodů. A my se o to budeme snažit,“ slibuje Nedvídek.

Ani z Valachů si těžkou hlavu nedělá. „Ono je někdy paradoxně někdy lepší hrát s papírově silnějším soupeřem, který hraje urovnaný, systémový hokej,“ dumá Nedvídek. „Může vám to sednou víc, než když soupeř na ledě lítá. Jako Benátky, které jsou hodně aktivní.“

O psychickou vzpruhu se bílé hvězdy postaraly o víkendu, když po 66 dnech bez zápasového vytížení zvítězily v Sokolově 3:1. „Pauzu jsme měli snad dva měsíce, takže to bereme jako náš první, startovací zápas. Takže jsme rádi, že se nám podařilo vyhrát za tři body,“ dodává Nedvídek.