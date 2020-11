Sokolovští hokejisté se dočkali, v sobotu je čeká duel s Třebíčí

Hokejisté Baníku Sokolov nastoupí doma proti Třebíči. „Jediné, co řešíme, je začátek soutěže. Doufám, že Chance liga začne co nejdřív a v utkáních budeme moci prodat vše, co jsme natrénovali během dlouhé pauzy. Zápasy pro nás všechny budou tou pomyslnou třešničkou na dortu,“ svěřil se klubovému webu před časem sokolovský trenér Tomáš Hamara.



Výrazný skluz oproti původnímu rozpisu a nedostatek termínů vedly k rozhodnutí program základní části Chance ligy zkrátit. Dlouhodobá fáze nebude tříkolová, ale jen dvoukolová. Další části soutěže, předkolo vyřazovacích bojů a samotné play off, by měly být beze změny.

Baník před pozastavením Chance ligy stihl odehrát osm utkání a s patnácti body okupuje pátou příčku tabulky. Všechny čtyři kluby před ním však mají na svém kontě shodně pouze o bod více.