Elitní prvoligový bek Szathmáry opustil Třebíč: Já mám svědomí čisté

Veškeré naděje, že by snad mohlo jít pouze o nedorozumění, pak definitivně umřely přesně o týden později, kdy se obě strany skutečně dohodly na ukončení spolupráce.



„Po všem, co se tady za poslední dny stalo, by nedělalo dobrotu, kdybych zůstal. Prostě jsme se dohodli, že si budu hledat něco jiného,“ oznámil pětadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu.

Narážíte na vyhrocené jednání s hlavním koučem a sportovním manažerem klubu Romanem Mejzlíkem o snižování platu?

Já bych chtěl hlavně říct, že není pravda, že jsem odmítl přistoupit na snížení platu. Dali nám (kromě Szathmáryho se zpráva týkala také Karla Nedbala a Václava Čejky - pozn. red.) tři dny na rozmyšlenou, jenže jsme nedostali šanci svoje rozhodnutí komukoliv říct. Pan Mejzlík nás najednou vyhodil. A my na to koukali jak zjara.

Počkejte a vy jste byl snad připravený na snížení platu kývnout?

Promýšlel jsem to. Chápu, že doba je těžká pro všechny. I pro manažery a trenéry. A ano, měl jsem variantu, že bych na snížení přistoupil. Jen by to muselo být v nějakých mezích. Nicméně jsem svoje resumé už nikomu nestačil dát.

Na stránkách Horácké Slavie jsem četla vaši rozlučku, v níž stálo, že budete na Třebíč vzpomínat v dobrém. To souhlasí?

Ano, je to tak. Jen mě mrzí těch pár posledních dnů. Jinak tady bylo všechno super, měl jsem to v Třebíči moc rád. Mrzí mě, že jsem se musel rozloučit, ale jinak to vážně nešlo.

Skutečně se do té doby neobjevil jediný kaz?

Víceméně ne. Nic zásadního jsem neřešil, všechno šlapalo. A pak se najednou stalo tohle a já byl strašně překvapený.

Emotivní proslov trenéra Mejzlíka, v němž nejenom vám, ale vlastně celému týmu spílá za přehnané nároky, je veřejně známý. Dotkl se vás hodně?

Zpočátku jsem z toho byl hrozně překvapený. Říkal jsem si... (odmlčí se) Ono se to těžko popisuje. Jak jste řekla, všichni vědí, co se stalo. Ale taky se všeobecně ví, že v té době už měl pan Mejzlík zdravotní problém, takže věci, které říkal, si neberu osobně. Mluvili jsme o tom takhle i se šéfem klubu panem Svobodou. Celkově už se v tom ale nechci pitvat.

Nicméně v ten daný okamžik jste trenérova slova asi osobně bral, nebo ne?

Přiznávám, tehdy ano. Ono toho bylo víc, i potom, když jsme se bavili mezi čtyřma očima. Hrozně mě překvapilo, co říkal, byl jsem z toho všeho špatný. Naštěstí se to pak vysvětlilo.

Zůstat už jste nicméně nechtěl...

Nedělalo by to dobrotu.

Už víte, kde byste měl letošní sezonu dokončit?

Zatím ne. Něco se řeší, ale nic ještě není definitivně dohodnuté.

Měl jste třeba už v létě nějaké nabídky z jiných klubů?

Jednal jsem s Porubou, ale pořád jsem měl smlouvu s Třebíčí, takže to nakonec padlo. Neměl jsem tehdy důvod odejít.

Ještě se na chvíli vrátím ke zmiňované nahrávce spílajícího trenéra, kterou někdo předal médiím. Následující den se totiž na stránkách Horácké Slavie objevilo prohlášení hráčů na podporu kouče Mejzlíka, pod nímž byli podepsaní úplně všichni kromě vás. Navenek to tudíž trochu působilo jako obžaloba...

Ale já tu nahrávku opravdu nevynesl. Ani jsem nic nenahrával. V tomhle směru mám svědomí určitě čisté. Každopádně souhlasím, že to vypadá blbě. Ale nic s tím nenadělám.

Šimon Szathmáry Narodil se 4. října 1995 v Havlíčkově Brodě. Pochází z hokejové rodiny, jeho dědečkem je legendární obránce Dukly Jihlava a reprezentace Jan Suchý. V dorosteneckém věku nastupoval v jihlavských barvách, v roce 2011 však přestoupil do Chomutova. V sezoně 2016/17 se znovu vrátil do Jihlavy, následující ročník odehrál střídavě v Chomutově a Kadani. Od sezony 2018/19 působil v Třebíči, kde se mu velmi dařilo. Patřil k nejlepší obráncům celé Chance ligy. Před pár dny se však s Horáckou Slavií dohodl na ukončení spolupráce.

Takže vám lidé dávali najevo, že to tak cítí?

Jo, asi se o tom takhle baví. Ale každému, s kým o tom mluvím já, říkám to samé: Nic jsem nenahrával ani nevynášel!

Spoluhráči vám nedali vědět, že prohlášení chystají?

Dali, ale... (odmlčí se) Ono je to složitý. Já už bych se v tom vážně nechtěl hrabat.

Jak jste se vlastně dozvěděl o tom, že nahrávka z kabiny unikla na veřejnost?

Otevřel jsem mobil a najednou to na mě vyskočilo. Byl jsem z toho vykulenej, nevěřil jsem vlastním očím.

Okamžitě se kolem toho strhl pořádný šrumec...

Přiznám se, že ke konci už jsem ani nesledoval, co se píše. Snažil jsem se tím nezahlcovat hlavu.

Ono stačí, když na člověka média ze všech stran chrlí zprávy o covidu-19...

Jasný, doba je teď špatná, ale já doufám, že se už snad brzy zlepší. Že se znovu začne hrát.

Skutečně tomu věříte?

Musím. Je to naše práce, kterou snad zase budeme brzy moct dělat.

Myslíte, že třeba právě současná všeobecná nejistota a strach z budoucnosti se mohly podepsat i na kolapsu trenéra Mejzlíka?

Je to možné, situace opravdu není pro nikoho příjemná. A on už asi nebyl úplně v pořádku nějakou dobu.

Jak se nyní udržujete v kondici, když se nemůže trénovat?

Snažím se připravovat sám, ale bez ledu to vůbec není lehké. Každopádně motivaci mám velkou, protože jsem v tuhle chvíli bez angažmá.

V posledních sezonách jste ovšem patřil k nejlepším bekům celé Chance ligy, takže zrovna vy se asi nemusíte bát, že by se nikdo neozval. Nebo ano?

(usmívá se) Snad ne. Uvidíme, doufám, že se někdo najde.