Holík: Ve Zlíně se chci restartovat, Brno neberu jako uzavřenou kapitolu

Návrat do Brna, kde má ještě smlouvu na příští sezonu, nevylučuje.

„Neberu Kometu jako uzavřenou kapitolu. Chci se soustředit sám na sebe a na Zlín. Nebudu řešit, co bude po sezoně. To bych si zase zaplácal hlavu,“ říká Holík, který se stal znovu Beranem po necelých sedmi letech.

Váš přesun z Komety do Zlína vyvolal poprask. Vnímal jste ho, když začaly v sobotu prosakovat první informace?

Když mi někdo napíše na sociální sítě, nevidím to. Četl jsem jen reakce známých a ti věděli, jak to je. Ostatní mám zablokované.

Koho napadla zlínská varianta?

Jednalo se o vzájemnou dohodu obou stran. Víme, že sezona se pro mě nevyvíjela dobře. Postupně jsem o změně začal více a více přemýšlet. Potřeboval jsem nějaký restart. Doufám, že to klapne.

Byla ve hře i extraliga?

Ano. Hned jsem ji nezamítl. Přesun do Zlína se neupekl ze dne na den, rozjednané jsme měli něco i jinde, ale nabídky na stole neležely.

Proč tedy Zlín? Nehraje extraligu.

Vím, ale neberu to tak, že jdu o soutěž níže. Z Chance ligy mám respekt. Jsem zvědavý, jak mi to půjde. Doufám, že má výkonnost půjde nahoru.

Tušíte, proč jste se v Brně v aktuální sezoně tak trápil?

Těžko říct. Dostalo se mi do ho hlavy, že se mi nedaří a pak mě to hrozně svazovalo.

Jaké jsou vaše první dojmy?

Vrátil jsem se tam, kde jsem hokejově vyrůstal. Byl jsem zvědavý, jak to tady bude vypadat. Líbí se mi, jak pěkně je to tady spravené. V kabině se změnilo snad úplně všechno. Místnost pro výstroj, regeneraci. Kde byla dříve rozcvičovna, teď leží gauč. Jsem překvapený.

Hokejový útočník Petr Holík ve zlínských barvách.

Zlín jste na dálku pořád sledoval, že?

Díval jsem se, jezdil i na zápasy. Přehled jsem měl. Loni jsem byl na baráži s Kladnem. Přál jsem klukům postup.

Znáte zlínský kádr?

Vím, kdo tady hraje. Neznám cizince, ale většinu kluků ano. S některými jsem hrál extraligu, s Čápem in-line hokej. Přijali mě dobře.

Jak zní ideální scénář: vrátit se do extraligy a v ní si zahrát za Zlín?

Takhle to úplně v hlavě nemám. Myslím hlavně na to, abychom se zlepšili, abych se zlepšil já a vyhrávali jsme zápasy. V play off se pak může stát cokoliv.

Od vás se čeká role lídra, že?

Býval jsem pod tlakem často. Věřím, že se s tím popasuju. Hlavně doufám, že já pomůžu Zlínu a ten zase nazpátek mně.

Petr Holík nastoupí už ve středu v Jihlavě.

Těšíte se, že budete mít na rozdíl od Komety více času na ledě?

Bude se to odvíjet od mých výkonů. Může se stát, že se mi nebude dařit a čas mít nebudu. Musím si ho zasloužit. Neznamená to, že když přijdu z extraligy, budu hrát třicet minut.

Každopádně byste měl ve Zlíně šéfovat přesilovkám.

Zatím jsme se o tom nebavili, jsem tady krátce. Nechám na trenérech, jakou určí sestavu, kam mě zařadí. Dnes jsem trénoval v lajně s Kubou Šlahařem a Finem Paukkem. Teď jsem navíc v Brně přesilovky dlouho nehrál. Všechno je o debatě.

Co víte o Chance lize?

Pokud se dobře pamatuji, tak spolu se Zámkem (Zámorský) jsme jako mladí odehráli jeden zápas za Hradec Králové, když byl v první lize. Vím, že to není snadná soutěž. Nemyslím si, že když jsem přišel z extraligy, že to půjde samo. Musím se na to připravit.

Bonusem bude derby proti Vsetínu?

To jsem si zahrál jen v mládeži. Jsem zvědavý, jaké bude. Těším se.

Co vám ukázal sobotní zápas, který Zlín doma prohrál s Přerovem?

Zlín měl převahu, více střel, více šancí. Kdyby je proměnil, vyhrál by. Je to klišé, ale musí se chodit více před branku, aby se k vám odrážely puky.

Jak to budeme mít s bydlením?

Mám dům u Brna, budu dojíždět, ale částečně bydlet i ve Zlíně.