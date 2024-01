Musíme se naučit vyhrávat, zní z hokejového Hradce. Přijde to v Brně?

Od prvního lednového zápasu, v němž porazili Kladno, totiž nedosáhli na tříbodovou výhru. Při nabitém extraligovém programu je tato série už pořádně dlouhá.

„V Brně je to vždy složité. Přesto to tam pojedeme odpracovat a vyhrát za tři body, protože to opravdu potřebujeme,“ uvedl útočník Mountfieldu Jordan Perret.

Brno – Hradec Pátek 18.00 online

Je si toho vědom v situaci, kdy hradecký tým přijímá jednu výsledkovou nepříjemnost za druhou. Příklad? Posledních pět zápasů sice skončilo bodovým ziskem, ale nikdy po třetí třetině. Následná dřina v prodloužení, případně v samostatných nájezdech, jako se to stalo v úterý v domácím duelu s Vítkovicemi, přinesla úspěch a s ním druhý bod jen jednou .

„Je to příběh několika posledních zápasů. My se musíme naučit, jak vyhrávat za tři body. Ani v prodlouženích, ani v nájezdech, to fakt už je nudné,“ poznamenal po mrzutém závěru úterního zápasu francouzský útočník.

O to mrzutější je to i proto, že Mountfield v poslední třetině vedl a soupeř vyrovnal až tři minuty před koncem při hře bez brankáře. Snaha zakončit nepříjemnou sérii tak přišla vniveč. Něco podobného se mu přihodilo také v předcházejícím zápase v Plzni, tam ale druhý bod získal.

„Asi bych to už neřešil, zápasů, které jsme nedotáhli do úspěšného konce, bylo opravdu dost,“ uvedl obránce Bohumil Jank, „ po těch devíti zápasech jsme mít třeba o deset bodů víc a mohli se pohybovat někde jinde.“

Třeba před dnešním soupeřem, který stejně jako Mountfield není daleko od míst přímo postupových do čtvrtfinále play off. „Brno má spoustu kvalitních hráčů, kteří dokáží rozhodnout. Ale pokud se budeme držet našeho herního plánu, dokážeme porazit kohokoliv,“ míní Jank.

A v Brně se to v této sezoně Hradci už podařilo, hned v úvodním kole tam vyhrál 4:0.