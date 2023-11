Kluci začali naší hře věřit, hlásí trenér brněnských hokejistů Modrý

Dobré rozpoložení potvrdili Brňané i včera proti pražské Spartě, kterou doma ve vypjatém duelu přetlačili 2:1 v prodloužení gólem Lukáše Cingela. Z deseti posledních utkání tak Kometa získala osmnáct bodů. „Děláme každý den svou práci a den po dni zlepšujeme náš produkt. Utkání jsou nyní atraktivní a mají všechny aspekty, které by podle mě měl hokej přinášet,“ pochvaluje si Modrý.

Kometa se opírá o výtečně chytajícího Dominika Furcha a funkční defenzivní systém. „Slovo systém se teď skloňuje v každém týmu na světě, ale asi na tom něco je, když jsme v posledních zápasech dostali hlavně doma jen jeden gól. Do obrany je to nyní opravdu vcelku dobré a navíc je za námi výborný gólman,“ vyzdvihuje útočník Jakub Kos, který si proti Spartě připsal premiérovou trefu v extralize.

Fyzická i produktivní letka

Právě jeho útok s centrem Tomášem Marcinkem a Tomášem Vincourem, jenž včera slavil 33 let, je symbolem herní proměny modrobílých. Fyzicky nadupaná druhá formace ve dvou posledních utkáních nasbírala čtyři trefy, když Vincour v pátek při kanonádě 8:1 proti Kladnu dosáhl na první hattrick v kariéře, a navíc pravidelně přidává vynikající napadání soupeřovy rozehry.

„Jsou součástí týmu a každý přináší něco rozličného. Máme menší kluky, co nám dávají rychlost, tahle řada je zase o kus větší, a tak musí přinášet fyzično. Daří se jim to a o to těžší je proti nám hrát,“ oceňuje Modrý.

V neděli obzvlášť chválil premiérového střelce Kose. „Kuba se učí a zvyká si. Pomáhají mu naši veteráni Vincek s Marcim a je vidět, že se začíná adaptovat, říká si o víc a víc prostoru,“ velebí Modrý mladíka. „Jsem rád, že můžu s kluky hrát, a snažím se tuhle příležitost trenérovi vracet každý zápas,“ reagoval vděčně Kos.

Kouč je s aktuální výkonností svého týmu vcelku spokojený, připomíná však, že závěrečné zúčtování základní části je ještě hodně daleko.

Hokejisté Komety Brno slaví vstřelený gól pražské Spartě.

„Dívám se na to pohledem celé sezony. Nějak jsme začali, poté jsme na to reagovali, nasadili jistý systém hry. Ten jsme si postupně ověřovali a nyní můžu říct, že hráči všemu, co se do nich snažíme dostat, začali věřit,“ hodnotí aktuální rozpoložení. „Zajíci se však počítají až po honu, a tak buďme raději stále ve fázi budování si tváře, kterou se budeme snažit strašit soupeře, aby proti nám bylo nepříjemné hrát,“ dodává jedním dechem.

Že se však Kometa citelně proměňuje a zvedá, uznal po utkání také bodový lídr Sparty Filip Chlapík. „Je cítit, že si nyní věří. Zvedli se jako tým a přibyl nám tak další nepříjemný soupeř. Navíc pro Spartu je vždycky nepříjemné tady nastoupit, zvlášť když je plno,“ vysekl poklonu i brněnským fanouškům.

Kometa nyní na šesté pozici ztrácí pět bodů na čtvrtý Třinec, který má ovšem zápas k dobru. Nahoru se v tabulce dívá i Kos, hnaný aktuální pohodou. „Snažíme se každým zápasem zdokonalovat a mířit na detaily. Nyní je v tom hlavně nutné pokračovat,“ oznamuje dvacetiletý útočník.

Hold bývalým kapitánům

Dobrou náladu umocňují při aktuální sérii tří domácích utkání také oslavy sedmdesátin klubu. Nedělní zápas věnovala Kometa slavným kapitánům minulosti, a tak výhře modrobílých přihlíželi na vlastní oči nebo v zastoupení rodinou Vlastimil Bubník, Oldřich Machač, Svatopluk Číhal, Lubomír Oslizlo, Ota Železný, Radek Haman, Richard Brančík, Jiří Sedláček, Miroslav Barus a Leoš Čermák.

To nenechalo klidným ani Modrého. „Mám respekt k českému hokeji a jeho historii. Jsem rád, že mohu být její součástí a pokračovat v práci plejády vynikajících hráčů, mentorů a trenérů, kteří tu byli přede mnou. Dívám se na to s velkým respektem a snažím se pokračovat v jejich cestě,“ poklonil se odkazu jmenovaných hráčů stejně jako vyprodaná Winning Group Arena.

Slavnostní domácí hattrick zakončí Kometa v pátek, kdy přivítá vedoucí celek extraligy z Pardubic.