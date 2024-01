Modrý o Kometě: Kluci jsou po porážkách křehcí, hrajeme ale dobrý hokej

Páteční domácí prohra se Spartou, které brněnské mužstvo podlehlo 2:3, byla totiž sedmou porážkou Komety z posledních deseti kol. Vzdaluje se jí tím pádem vytoužená první čtyřka, na kterou ztrácí propastných 16 bodů, a navíc se k ní ze spodních pater dotahují soupeři v boji o pozice v předkole play off. Pokud ho Brňané chtějí začínat doma, což obnáší minimálně udržet stávající 8. místo, musí začít vyhrávat. Nejlépe hned.

„Trápí nás produktivita. Dostali jsme lehčí góly, ale my musíme gólmanovi pomoct a musíme dostat puky do soupeřovy brány. To nás trápí a dohání nás to,“ konstatoval brněnský kouč Jaroslav Modrý.

Obraz hry v emocemi vybičované bitvě proti velkému sparťanskému rivalovi přitom ve vyprodaném brněnském kotli zdaleka nebyl beznadějný. Kometa soupeře zatlačila, výrazně ho přestřílela, několikrát byla blízko alespoň vyrovnání.

„Řekl bych, že jsme nehráli špatně. Nesebrali jsme ale žádný bod,“ pokrčil rameny i obránce poražených Marek Ďaloga, hrající v zelené helmě pro největšího bojovníka extraligy v hodnocení Radegast indexu.

Proti zajímavému obrazu hry však stojí nemilosrdná čísla. Na přelomu roku vyhrála Kometa jeden zápas ze sedmi, a to den před silvestrem na ledě předposledního Kladna. V posledních třech duelech pokaždé střídala brankáře, jimž se nedaří, a v každém z těchto zápasů inkasovala tři slepené góly, které ji potopily. České Budějovice je ve 31. kole do brněnské sítě nasypaly za 215 vteřin, Kladno ve 32. kole za 160 vteřin a Sparta to v pátek ve 33. kole stihla dokonce za 141 vteřin.

Hned první gól Pražanů, kteří jím vyrovnali na 1:1, navíc Kometu rozklepal tak, že podruhé inkasovala hned za dalších 11 sekund. Za tak krátkou dobu byl z jejího vedení 1:0 stav 1:2.

Souboj u mantinelu v utkání mezi Kometou Brno a Spartou (v rudém). Zleva Kristián Pospíšil (88), Vladimír Sobotka, Lukáš Cingel (6) a Jakub Krejčík (36).

„Kluci jsou po porážkách křehcí,“ uvědomuje si Modrý. „Snažíme se jim vlít do hlavy, aby byli sebevědomí, šli dobře do dalšího střídání, a to ať se stane něco pozitivního, nebo negativního. Mluvíme o tom, ale máme šňůru, kdy nejsou výsledky a bodově se nám nedaří, i když v mých očích hrajeme dobrý hokej. Tyhle malé detaily nás sráží a dostaneme rychle po sobě góly. Srdce tam je pokaždé, kluci pracují, ale učíme se,“ shrnul nepříjemnosti Modrý.

Kometu načal

„nový“ gól Nejenže se brněnským brankářům na přelomu roku nedaří, ale opouští je i potřebné štěstí. Ve 14. minutě bitvy proti Spartě ho neměl Štěpán Lukeš, který chyboval při pokusu zachytit puk na ledě. Kotouč mu ale zpod rukou vyjel před brankoviště, odkud ho do sítě dopravil Roman Horák. Vzhledem k tomu, že dorážel pár desítek vteřin po ukvapeném hvizdu rozhodčího, dožadovali se domácí neuznání branky pro přerušení hry. To jim však rozhodčí v duchu nových pravidel neuznali a bylo to 1:1. Za 11 vteřin Kometa inkasovala znovu, opět od Horáka, a měla nakročeno k prohře.

Útlum jeho celku se prohlubuje od konce listopadu, od kdy absentuje první brankář týmu Dominik Furch. Jeden z nejlepších gólmanů extraligy má podle informací z okolí týmu zraněné koleno a datum jeho návratu není (alespoň ne veřejně) stanoveno.

Během deseti následujících kol po Furchově odchodu na marodku vystřídala Kometa tři brankáře včetně mládežníka Jana Kavana a Pavla Jekela na výpomoc z první ligy, výzvu však nezvedl ani jeden z nich. Výtečné zákroky střídají s minelami, které pak mužstvo stojí body. Statisticky je z nich nejlepší Kavan, jemuž včera Sparta už nedala gól, nastoupil však jen třikrát.

„Řeknu příklad: když je sedm minut před koncem náš útočník sám před brankou soupeře a nedá, tak je to stejné, jako když gólman udělá chybu. Inkasujeme víc, než dáme. Vždycky je ale cesta do pekel říkat, že musíme dávat víc gólů. Musíme začít od dobré obrany, nedostávat góly a pak se dostaneme na koně. Dneska jsme to nezvládli,“ namítl na obranu stagnujících mužů v maskách Modrý.

Kometa sice v nabitém lednovém programu hraje hned osm zápasů doma, tam se jí ale jednak daří hůř než venku a za druhé už její nejbližší los je těžký. Příští dva zápasy, v neděli venku a ve středu doma, hraje s druhými Pardubicemi.

„Osobně to mám rád jako výzvu. Aspoň nám to ukáže, na čem jsme,“ uvedl obránce Ďaloga. „Dnes jsme ukázali, že bojujeme až do konce, šancí jsme měli hodně, ale Sparta je taky dobrá, měla skvělého gólmana. Musíme proměňovat šance a věřit, že se to přikloní na naši stranu,“ pronesl.