I Litvínov předvedl parádní obrat. Kaše dvacítce vzkázal: Pořádně to oslavte!

„Co jsem viděl, dvacítka hrála parádně. A kluci se nebáli, což je na téhle úrovni hrozně důležité,“ vypíchl Kaše.

Jen pro pořádek. Česko s Finskem přetočilo famózně z 2:5 na 8:5, Litvínov s Třincem zase z 1:2 na 5:2. „My měli poslední informace, než jsme šli na led, že prohrávají o tři góly. Ale tam bylo možné všechno, výsledky se na šampionátu překlápěly i v jiných zápasech. Je dobře, že kluci to nevzdali. Bronz vybojovali zaslouženě, byli hodně ofenzivní. Gratulujeme!“ vzkázal Kaše na dálku.

Když se z reproduktorů na Hlinkově stadionu ozývalo během první třetiny hlášení o obratu dvacítky, fanoušci buráceli. O to víc po konečném výsledku. „A my jim všichni na ledě zaklepali,“ líčil druhý nejproduktivnější muž chemiků. „Ať si to užijí a pořádně oslaví!“

Prapor českých barev zvedal kapitán Kulich, prapor Litvínova zase sourozenci Kašovi. Tedy hokejisté z jednoho města. Mladší David vyrovnával po přihrávce Ondřeje, při třetím úderu si role ani ne dvě minuty nato vyměnili.

„Při mě stálo trošku štěstí, že si puk tečovali do branky, nakoplo nás to. A když jsme hned v dalším střídání dali na 3:2, trošku to Třinec položilo,“ vycítil autor 11 gólů v letošní extralize. Obrat demonstroval sílu a odolnost Vervy. „Všechny lajny ukázaly charakter. Odvedli jsme parádní práci.“

A taky složili reparát za středeční průšvih, domácí kolaps 1:6 s Karlovými Vary. „I takové zápasy jsou. Tehdy jsme tam měli při dvoubrankové ztrátě i dobré věci, šance a tyčku, takže jsme věděli, že když budeme na Třinec připravení hlavou, můžeme vyhrát.“

Předtucha se vyplnila. A chemici zdolali Oceláře už potřetí v sezoně. Mistrovská bilance proti úřadujícímu mistrovi.

„Jen dobře, že se nám to povedlo znovu. Zvlášť když mají strašně kvalitní a zkušený tým. Bojovali jsme, makali. Čtvrtá lajna hrála skvěle do těla, měla dobré srážky, což nám taky pomohlo, stejně jako výborný gólman Tomek,“ zamlouvalo se Kašemu.

Třinecký útočník Martin Růžička (27) pálí na litvínovského gólmana Mateje Tomka (42).

Stejně jako to, že i při vedení o dva góly byla Verva stále aktivní. „Já nejsem zastánce zalézání do obrany. To je to nejhorší, co můžete udělat: zalézt do obranného pásma, nebruslit, nehrát a jen čekat, co s vámi soupeř udělá.“

Odměnou bylo sladké vítězství i reparát za Energii. „Chtěli jsme odčinit porážku s Karlovými Vary, proto je tahle výhra hrozně důležitá. V neděli jedeme naopak do Varů my a doufám, že jim to vrátíme,“ burcoval Kaše. „Po nepovedeném zápase jsme se znovu nadechli.“ A taky bodově dorovnali třetí Třinec.