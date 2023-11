Cingelův směr vede středem. Elitní útok Komety diriguje přeučené křídlo

Zranění Andreje Kollára a slabý vstup Petra Holíka do sezony přiměly brněnské kouče v sestavě improvizovat, a jak se ukázalo, měli při tom šťastnou ruku – do středu první lajny posunuli z křídla Lukáše Cingela, k němu vytáhli do popředí slovenského divocha Kristiána Pospíšila a na opačném křídle ponechali Američana Stevea Mosese.

Po dvou kolech v nouzi složená trojice spolu vydržela doteď, její členové jsou na špici týmového kanadského bodování a doplňují se tak dobře, že Cingel zřejmě na centru už zůstane, i když se Kollár vrátí z marodky a Holík do formy.

„Pro nás je tahle lajna ideálně složená. Cingy může hrát oboje, křídlo i centra. Ve středu útoku se našel, sedlo mu to, rozhoduje zápasy, hraje výborně,“ hodnotí Cingelovo počínání asistent brněnského trenéra Jiří Otoupalík. Jedenatřicetiletý Slovák přikyvuje: „Myslím, že zůstanu na centru, není důvod nic měnit.“

Svoji formu potvrdil jak v nedávné reprezentační přestávce, kdy skóroval ve třech zápasech Slovenska na Německém poháru po sobě, tak po návratu do Brna. To rozhodl dva zápasy s nejlepšími dvěma mužstvy extraligy, Spartou a Pardubicemi, pokaždé trefou v prodloužení.

„Říká se, že kdo neriskuje, nevyhraje,“ prohlásil o svých výpadech při hře tři na tři, završených přesnou ranou do sítě. Celkem letos dal tři vítězné góly, nejvíc z Komety. „Snažil jsem se situaci jen dobruslit a najít si pozici pro zakončení. Slovní komunikace mezi námi není velká, je to o čtení spoluhráčů a rozhodnutí,“ popisuje klíčové okamžiky.

Brněnský útočník Lukáš Cingel (s číslem 6) po zápase Komety proti Spartě, který rozhodl v prodloužení

Mezi místem na křídle a na centru pendloval v extralize už dřív. V brněnské první lajně „prodává“ svůj zodpovědný styl, který se dobře hodí zejména za výbušným Pospíšilem. Ten se do hry dokáže kolikrát tak zabrat, že ho vynese do pozice, ve které by vůbec neměl být.

„Pospec je v dobrém slova smyslu divočák, bojuje o každý puk, nic nevzdává,“ říká Cingel o svém ohnivém krajanovi, který kanadské body sbírá stejně pilně jako trestné minuty. Zápasy, v nichž je vyloučený a zároveň se prosadí střelecky, nejsou výjimkou. „Někdy se zdá, že to přehání, ale on to má tak nastavené v hlavě, že nechce prohrát. To je super. Dokáže celou pětku strhnout,“ líčí Cingel.

Defenzivně laděný střelec

Dohromady má elitní trio Komety na kontě dvaadvacet gólů, což ho s převahou činí nejproduktivnější brněnskou letkou. Její centr přispívá osmi brankami, přestože o sobě nejvíc smýšlí jako o defenzivně laděném hráči.

„Vždycky jsem byl takový, při svých působeních na Spartě a také v Hradci Králové, že jsem víc myslel na obranu. Moc jsem neriskoval směrem dopředu. V Brně se takhle dobře doplňujeme,“ představuje se. A že se dokáže přimotat tam, kde se zápasy rozhodují? „Byl jsem ve správný čas na správném místě,“ mávne rukou nad sparťanským a pardubickým zářezem.

Naopak uvažuje nad tím, že by jeho formace mohla být ještě důraznější. „Jsme na správné cestě, abychom ještě víc pomáhali týmu, dávali víc gólů,“ oznamuje.

Rezervy má hlavně Moses, trpící nevyrovnaností formy. Zatímco v říjnu nasázel sedm branek, v listopadu nepřidal ještě ani jednu. Další pokus má dnes doma proti Plzni.

Co bude dál, až se návrat Kollára s nyní nemocným Holíkem přiblíží, zatím trenéři v Brně neřeší. „Konkurence je zdravá,“ říká k nevyhnutelnému přetlaku v sestavě Otoupalík.