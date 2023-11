Zábranského abeceda. Šéf hokejové Komety Brno slaví padesátiny

Aréna. Svoji milovanou Kometu dokázal Libor Zábranský zachránit před krachem a stabilizovat na špičkové úrovni, vybojoval s ní i mistrovské tituly. Zbývá poslední z jeho snů – přestěhovat ji do moderní arény. V září se na výstavišti začala stavět a v tomto týdnu vedení Brna oznámilo, že ji chce v roce 2026 otevřít pořádáním mistrovství Evropy volejbalistek.

Bubník. U začátků Zábranského hokejové kariéry nestál nikdo menší než legendární Vlastimil Bubník, držitel jedenácti mistrovských titulů. Při návštěvě základní školy v brněnských Žabovřeskách napsal chlapcům z první třídy do notýsků pozvánku na nábor na otevřeném kluzišti za Lužánkami. Jedním z nich byl budoucí šéf Komety.

Cena města Brna. Ocenění za mimořádný přínos městu převzal Zábranský od primátorky Markéty Vaňkové (ODS) za rok 2019 ve společnosti takových osobností, jako je zpěvačka Eva Pilarová, ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša nebo bývalý hokejista Josef Černý.

Dělovka. Na vůbec prvním Utkání hvězd extraligy v roce 1996 se Zábranský prezentoval nejtvrdší střelou, letěla rychlostí 153,19 kilometru v hodině. Ve stejném roce se do tabulek českého hokeje zapsal také jako nejlepší obránce extraligy v sezoně 1995/96.

Extraliga. Jako hráč v ní nastupoval za České Budějovice, Vsetín, Spartu a Pardubice. Odehrál 307 zápasů, má dva tituly, tři stříbra a jeden bronz. Pro Kometu nejvyšší soutěž koupil od Znojma v roce 2009. Poněkud kuriózně od Orlů získal předloni i práva na druhou ligu, v níž jednu sezonu účinkovalo béčko Komety.

DOKÁZAL JSEM TO. Libor Zábranský a jeho blažený úsměv po vítězném finále 2017 s Libercem, ve kterém jeho Kometa zvítězila suverénně 4:0 na zápasy. Stejně triumfálně prošla celým play off a dočkala se titulu po dlouhých 51 letech.

Firmy. Největší Zábranského investicí je bezesporu Kometa. Nejdřív koupil v roce 2004 dvacetiprocentní podíl, o rok později se stal stoprocentním majitelem. Později uvedl, že ze svého investoval 20 milionů korun. Hokejový klub však není jeho jedinou firmou, podnikat začal ještě před koncem hráčské kariéry. O tom, kde a jak, veřejně nemluví. Zábranského jméno figuruje u CK Pálava, penzionu tamtéž nebo rybářské prodejny.

Góly. Platil za výborného, důrazného obránce, střelcem však Zábranský nebyl. V extralize má na kontě 25 branek, v NHL a reprezentaci po jedné. Za Kometu poprvé skóroval v sedmnácti letech proti Litvínovu, za národní tým se trefil do sítě Kanady.

Hecování. Své svěřence uměl jako kouč Komety nabudit i osobními sázkami, například o to, kdo v létě zhubne o víc kilogramů. Tomáši Vincourovi slíbil za důležitý gól ve finále proti Třinci pozvání na pivo.

Ingstav. Brněnský oddíl, v němž začínal. Jako šestnáctiletý si Zábranský za dnes již neexistující Ingstav (v roce 1993 přešel do Přerova) poprvé zahrál mužskou soutěž. Krátce poté přestoupil do Komety, tehdy Zetoru Brno.

Jednání. Kde potřeboval, tam si Zábranský dokázal otevřít dveře. Za Kometu jednal a jedná se špičkovými politiky i majiteli obřích firem, s manažery zase o příchodech a výměnách hvězdných hráčů. Umí být nejen tvrdý, ale i vytrvalý. Přitom o sobě mluví jako o introvertovi. „Než se někde ukazovat a plamenně hovořit je lepší být zalezlý a něco pořádně dělat,“ prohlásil před časem.

Kariéra. Z pohledu dnešní doby ji měl krátkou. Hokej přestal hrát jako třicetiletý po nálezu vady na srdci. Způsobil si ji, když za Pardubice v roce 2004 nastupoval s horečkami. S vrcholovým sportem musel skončit úplně, rekreačně si zahraje stolní tenis a při volební kampani běhal.

Licence. Minulý týden mu fanoušci Komety při zápase rozvinuli transparent: Nejúspěšnější trenér bez licence... LZ50. Faktem je, že Zábranský je trenérský samouk. V Brně vedl všechny kategorie od žáků po dospělé, alespoň licenci B si dodělal časem.

Maturita. O svých zkušenostech s Kometou její boss s oblibou tvrdil, že mu daly to stejné co dvě univerzity. Jak to měl Zábranský se školami v životě? I tady předvedl velkou vůli. Protože během dospívání dal přednost hokeji, maturitu si dodělával až jako dospělý a zaměstnaný muž. Prý tím hodlal i názorně připomenout synu Liborovi, že když člověk něco chce, musí za tím jít.

NHL. Do nejlepší ligy světa ho draftovalo St. Louis v roce 1995 jako 209. v pořadí. Mezi lety 1996 a 1997 za Blues odehrál 40 zápasů. Nastupoval s takovými legendami, jakými byli Al MacInnis, Chris Pronger nebo Brett Hull.

Otec. Ač sám závodně nesportoval, přivedl Zábranského k hokeji – to když k tomu malé školáky v Žabovřeskách ponoukl Vlastimil Bubník. Přísný chlap, jehož posláním byla práce u záchranky, svého syna na kluziště doprovázel. Otci vděčí Libor Zábranský za mnohé, měl na něho velký vliv.

Politik. V bilančním rozhovoru při příležitosti svých 40. narozenin ještě Zábranský tvrdil, že politik z něho asi nebude. Časem však pochopil, že i tohle angažmá je nutné, pokud chce Kometě (a sportu v regionu celkově) otvírat další možnosti. V roce 2022 úspěšně kandidoval za ODS do brněnského zastupitelstva, v němž zasedá. Odpovídat musel i na otázky, jak zabrání případnému střetu zájmů, kdyby měl spolurozhodovat o záležitostech, které se týkají Komety. Vyřešil to tak, že nepůsobí v žádné z čelných funkcí ve sportovní oblasti.

Quenneville. Jedním z trenérů, kteří Zábranského v NHL vedli, byl i Joel Quenneville, pozdější trojnásobný vítěz Stanley Cupu s Chicagem. Kdo však českému zadákovi v St. Louis z koučů učaroval nejvíc, byl proslulý tvrďák Mike Keenan. Na jeho nemilosrdné metody nedá Zábranský dodnes dopustit.

Reprezentace. Dostal se do ní jako hráč (na kontě má 35 zápasů) a po několikerých neúspěšných námluvách také loni v březnu jako trenér, když se stal asistentem Kariho Jalonena. Po jeho boku koučoval obránce na dvou mistrovstvích světa, z toho loňského ve Finsku má bronz. Na reprezentační střídačce stál při 48 utkáních, letos po světovém šampionátu skončil.

Syn. Třiadvacetiletý Libor Zábranský junior jde zdárně v tátových šlépějích. Prošel mládeží Komety, na ledě zažil její mistrovský titul v roce 2017, byl kapitánem dvacítky na juniorském mistrovství světa. Poté, co neprošel draftem do NHL a v zámoří se pokoušel prosadit přes juniorku, se vrátil do Evropy. S otcovou protekcí? Zapomeňte. Místo v Brně si začal prošlapávat cestu v Karlových Varech a poslední tři sezony ve Finsku, kde hraje za Pori.

Tituly. Od návratu do extraligy v roce 2009 Zábranský sveřepě trval na tom, že Kometu chce vrátit i na mistrovský trůn. Povedlo se mu to v roce 2017, kdy pohár zvedl nad hlavu po finále proti Liberci. A když už se zlatý zářez podařil, chtěl mu vizionářský boss dát symboliku co největší: na poslední střídání vypustil na led vlastní odchovance, aby ukázal, že Kometa má nejen slavnou minulost, ale i slibnou budoucnost. Titul pak vybojoval znovu v roce 2018.

Libor Zábranský na tréninku hokejové reprezentace

Unie brněnského sportu. Společenství, jehož zrod Zábranský inicioval, vzniklo v roce 2012 s cílem vylepšit spolupráci mezi jednotlivými sportovními kluby v Brně a jejich komunikaci s politiky a veřejností. Časem unie sdružovala až 28 oddílů. O její činnosti postupně přestalo být slyšet.

Vojna. Po přechodu mezi muže Komety a zklamání z neutěšené situace v brněnském hokeji v první polovině 90. let se Zábranský v roce 1994 nechal odvelet na vojnu do Tábora. Odtud si ho do nejvyšší soutěže „vytáhly“ České Budějovice.

Worcester. Farma St. Louis v AHL. Za Worcester IceCats odehrál během necelých tří ročníků 94 utkání. Když v sezoně 1998/99 pochopil, že ani to k trvalému místu v NHL nepovede, zamířil do Vsetína.

X faktor. Intuice, fluidum, šťastná ruka... nebo taky X faktor. Zábranský věří, že ho má. Jako kouč dovedl často v citlivém okamžiku sáhnout do hry nebo složení sestavy, občas si říkal Štístko.

York. New York. Ve městě, které nikdy nespí, prožil Zábranský 18. října 1996 premiéru v NHL. Protože ho kouč Keenan postavil hned na start utkání, stál proti němu na ledě mimo jiné i legendární Wayne Gretzky.

Zündorf. Naprosto klíčový Zábranského spojenec v době převzetí Komety. Německý ekonom Egbert Zündorf, zodpovědný za řízení a finance společnosti Veletrhy Brno, přivedl mamutí podnik do Komety. Stal se jejím prezidentem, jímž je dodnes.