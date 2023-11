Ščotka hitem poslal Jiříčka do nemocnice. Nebyl tam respekt, zlobil se Kořínek

Zkušený Ščotka si na Jiříčka počkal necelých šest minut před koncem při plzeňském útoku na brněnské modré čáře, a nemilosrdným „stromem“ ho srazil na led. K obránci s košíkem před obličejem hned spěchal masér z plzeňské střídačky s pytlíkem ledu, mezitím se hosté snažili pomstít v bitce.

Resumé? Ščotka vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání, za katr putovali i rváči Kristián Pospíšil a Jakub Pour, a otřeseného Jiříčka odvedli spoluhráči do šatny.

„Teď jsem to ještě viděl. Nadějný, mladý kluk. Nevím, jaký k tomu měl (Ščotka) důvod. Hokej je tvrdá hra, ale musí tam být respekt. Doufejme, že to bude řešit komise, že se tam něco stane. Takové věci by se v hokeji neměly dít,“ zlobil se plzeňský trenér Petr Kořínek. Ščotkův hit označil za nesmysl.

Smíšené pocity musel mít i brněnský trenér Jaroslav Modrý, bývalý výborný obránce. „Mrzí mě, že (Ščotka) toho kluka sestřelil,“ přiznal. O situaci, která přišla hned po buly před brněnskou modrou čárou, řekl: „Oni (Plzeň) si tam něco domlouvali. My jsme četli hru. Ten kluk neměl puk... jak dostával puk, tak (Ščotka) byl už připravený, nestačil cuknout a dohrál ho. Je to fyzikální sport, kontaktní sport, patří to k tomu. Nechceš, aby byl někdo zraněný. Když se to stane, tak doufáme, že je (Jiříček) v pořádku,“ pronesl Modrý.

Plzeňský masér a kustod Jakub Vais ale pár minut po zápase uvedl na síti X, že Jiříček zůstal s otřesem mozku v brněnské nemocnici.

Jakub Vais @KubaVais @JVitek94 Otřes mozku, zůstává minimálně do zítra v nemocnici v Brně. oblíbit odpovědět

Hosté mohli zákrok alespoň potrestat při přesilovce, kterou si vylepšili ještě o power play. Tim Söderlund trefil tyčku, další šance Plzně zlikvidoval brněnský brankář Štěpán Lukeš a následně do prázdné branky Martin Zaťovič uzavřel skóre na 4:1 pro Kometu.

„Bohužel byla ta přesilovka velmi špatně odehraná, žádná střelba nebyla. Tam se s výsledkem dalo ještě něco dělat, kdybychom dali kontaktní gól, to se nepovedlo,“ zalitoval Kořínek.