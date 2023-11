Havelka férově odvolal faul. Myslím, že jsem spadl sám, řekl. Bál se pokuty

„Necítil jsem hokejku. Myslím si, že jsem spadl sám, proto jsem trest odvolal,“ popsal situaci Havelka po zápase.

„Na rovinu, hráče k tomu nenabádáme, ani jim to nezakazujeme. Je to vždycky na hráči samotném. Jestli to takto cítil a udělal to, je to z mé strany ok,“ uvedl litvínovský trenér Karel Mlejnek.

Sám Havelka pak přiznal, že se na zákrok musí ještě podívat na videu, zda se rozhodl správně, protože Řepík holí jednoznačně Havelkovy nohy zasáhl. „Spoluhráči mě na střídačce pochválili, ale museli být trošku hořcí,“ zavtipkoval.

Sparta by totiž přišla o zbytek početní výhody, kdyby Havelka nereagoval. Místo toho se Litvínov dál bránil, nakonec úspěšně. Respektive jen ve čtyřech hráčích na ledě, krátce po Koblasově návratu z trestné lavice totiž vrátil vedení domácím Pavel Kousal a Pražané si výhru už pohlídali.

Sparťanský útočník Pavel Kousal (23) zakončuje do roztaženého litvínovského brankáře Šimona Zajíčka (34).

„Hrál jsem s Havelkou v mládežnické reprezentaci, tak jsem za ním hned jel a říkal jsem mu: Havli, hezky! Navíc to bylo v naší přesilovce, to se úplně nedělá. Hezké gesto, třeba bude jak Ronaldo, ten je teď všude,“ připomněl při odchodu do kabiny moment slavného fotbalisty.

Ten v pondělí v zápase asijské Ligy mistrů poradil sudímu, že by se měl jít podívat na video poté, co se rozhodl ukázat na pokutový puntík. Arbitr pak skutečně penaltu odvolal.

„Možná jako Ronaldo trochu budu, ale hlavně se teď trochu zpřísnily tresty, pomalu každý druhý zápas někdo dostane pokutu deseti procent platu, přestože si mnohdy myslím, že to fauly jsou. Tak jsem to radši odvolal,“ zakončil už Havelka s menším úsměvem na tváři.

Narážel totiž na rozhodnutí disciplinární komise, která v aktuální sezoně často trestá za nafilmované pády. Stejného tématu se dotkl po zápase také kouč Pražanů Pavel Gross, který s množstvím pokut výhradně nesouhlasí.

„Já tohle pravidlo moc nemám rád. Buď se něco pískne, nebo ne. Buď tam zahraju nějakou komedii, nebo ne. A to nemluvím o Havelkovi, faul jsem neviděl. Pomalu každý týden je někdo potrestaný za nafilmované pády a musím říct, že mě z toho docela mrazí,“ řekl Gross.

I přes pozápasové rozrušení mohl být s výkonem svého týmu až na zbytečné fauly ve druhé třetině spokojený. Sparta vyhrála 3:1 a dál zůstává na druhém místě extraligové tabulky jen za suverénními Pardubicemi. Litvínov drží čtvrté místo.