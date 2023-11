Kontroverzní vítězná trefa. Do puku jsem nekopl úmyslně, ujišťoval Voženílek

Rozhodčí jedou do boxu časoměřičů, aby celou situaci prozkoumali. Zhruba po pěti minutách mají jasno – gól v čase 61:42 padl v souladu s pravidly.

„Hned jsem věděl, že je to gól, protože jsme to nekopl úmyslně, puk se od mé nohy odrazil,“ řekl Voženílek.

Přiznal, že jak rozhodčí situaci dlouho řešili, začínal přece jen být trochu nervózní. „Ale jsem rád, že rozhodl můj první pocit a máme dva body.“

Rozhodčí zkoumali u videa také góly Pánika na 1:1 a kladenského Ticháčka na 3:3. Jak jste to vnímali?

Ty dva v základní hrací době byly po superstřelách, kdy puk rychle vyletěl z branky. Pro jistotu je vždy lepší se podívat na kameru, i když u toho prvního se ukázalo, že pravidla jsou zvláštní, hráli jsme ještě dlouho, než se hra přerušila a rozhodčí mohli situaci prozkoumat.

Věděli jste, že po střele Pánika v 10. minutě to byl gól?

Ano. Hráli jsme a čekali, až se utkání přeruší.

I Kladenští říkali, že jim bylo jasné, že gól bude platit...

Samozřejmě, ale jdete na led a říkáte si, co kdyby nebyl, tak to nechcete jen odklouzat.

Po té brance jste hráli ještě skoro tři minuty. A kdybyste dali další, neplatila by.

Ano, je to tak. Ptal jsem se čárového, jestli nemůže hru nějak zastavit, že to je gól. Ale v tom jsou pravidla zvláštní. Vždyť by nějaký videorozhodčí mohl zahlásit, že to gól je. Říkal jsem si, že až půjdu znovu na led, tak puk vystřelím někam do sítě, aby se hra přerušila, protože se zrovna hrálo opravdu dlouho.

Scházeli vám marodi Růžička, Daňo a Hudáček, a přesto jste si výrazně pomohli přesilovkami, z nichž jste dali tři góly.

Přesně tak. Chybějí nám tři střelci. Byla to taková improvizace, ale teď se to sešlo, že trestů na obou stranách bylo poměrně dost. Jsme rádi, že jsme si jimi pomohli, ale nic to neznamená, v dalších zápasech na tom ještě musíme zapracovat.

Popatnácté v řadě jste bodovali, ale popáté jste v první třetině prohrávali. Čím to je, že vám začátky zápasů nejdou?

Záměr to není. Říkáme si, že potřebujeme lepší vstupy do utkání. Bohužel se to tak sešlo. Máme však dva body, protože Kladno odehrálo kvalitní utkání.

Ve třetí třetině jste stav otočili na 3:2, ale vedení neudrželi.

To je škoda. Každopádně si ty koncovky musíme pohlídat a naučit se vedení udržet.