Radši mládež než být dvojka. Kavan udivuje ligu a čísly už atakuje Furcha

Ani to jej nezlomilo. Dnes osmnáctiletý Jan Kavan má dávno lapačku pohodlně na své pravačce a už desetkrát stál mezi tyčemi v extralize za Kometu. Při absenci klubové jedničky Dominika Furcha dokázal „přechytat“ dvojku Štěpána Lukeše a stal se miláčkem fanoušků, kteří podobný zázrak v brněnské brance nepamatují. Ostatně Kavan je i jediným gólmanem do dvaceti let, který letos v nejvyšší soutěži naskočil.

Co vše se muselo sejít k tak dobré adaptaci v extralize?

Hodně kvalitních tréninků, tam to začíná. No a také jsem potřeboval důvěru od trenérů, které se mi opravdu dostalo, za to jsem obrovsky rád. Bez ní by to totiž nešlo. Cítím se každou minutou silnější.

Řekli o Janu Kavanovi „Víme, že jako tým máme sílu, ale když za námi ještě začne takhle chytat brankář, tak to teprve přináší ovoce. Tihle mladí kluci mají v dnešní době úplně jinou hlavu. My jsme jen rádi, že mu to jde, že ho vše trefuje, a on je také spokojený. Najevo to ale nedává, on totiž snad emoce nemá. No prostě gólman. Jsem za něj ale opravdu rád a věřím, že si to uvnitř užívá.“

Martin Zaťovič, kapitán Komety „Seznamuje se s ligou, myšlením extraligových hráčů, ale je to tvárný proutek, který se dobře ohýbá. Mezi jeho přednosti patří pracovitost, rychlost, má pohotovou reakci, dobře čte hru a umí si i ve složitějších situacích najít puk. Navíc z něj vyzařuje obrovský klid, nenechá se rozhodit. Vedle zkušenějších kolegů z něj v Kometě roste komplexní gólman.“

Jan Švaříček, kouč brankářů Brna „Na to, jak je mladý, si před naší silnou fanouškovskou kulisou vede opravdu dobře. Oni ti brankáři jsou vždycky jiní, takže se na nich tlak často příliš nepodepíše.“

Jan Ščotka, obránce Komety „Působí jako zkušený gólman. Svoji úlohu zvládá bravurně, zlikvidoval všechno, co jsme na něj zkusili. Přeji mu tedy pevné zdraví a hodně štěstí.“

Matej Tomek, brankář Litvínova

Důvěru máte na svůj věk nezvykle velkou. Když jste odcházel z hodonínské mládeže, bral jste Brno jako prioritu?

Byla to jasná volba. Zájem se objevil i z několika dalších – menších – týmů, ale Kometa se ozvala rychle a jevila velký zájem, takže nebylo nad čím dumat.

Byl jste už v mládeži profilovaný jako gólmanský talent?

To nevím, museli by to spíše zhodnotit trenéři. Já se pořád soustředil na sebe a tvrdě dřel, což tak mám, doufám, dodnes.

Hodonínský kouč Jan Prčík říká, že odmala jste byl velký kliďas, což teď objevují fanoušci i soupeři. Máte hokej pod kontrolou?

Musel jsem se to trošku naučit. V úplných začátcích jsem se uměl hodně rozčílit nad každým gólem. To bylo tak ve třetí či čtvrté třídě. S věkem se ale v brance uklidníte. Ne že byste si z gólů nedělali hlavu, ale naučíte se jít dál.

V běžném životě jste levák. Musel jste začínat v opačném, ale obecně běžném gardu, že?

Nejprve jsem byl hráčem v poli, ale onemocněl nám gólman. Trénoval nás táta, tak jsem mu už doma říkal, že bych stejně chtěl jít do branky, a on mě tam tedy poslal. Odchytal jsem celý turnaj ve standardním gardu a dostal jsem hroznou spoustu gólů, bylo to až šílené. Cítil jsem, že bylo něco špatně, že to mám všechno naopak.

A v poli jste držel hokejku jak?

Napravo.

To je tedy dost zajímavá kombinace.

Mám to trochu zvláštně. Jen píšu levačkou, ale tenis hraju pravou, kopu taky tak.

Jak žijete extraligovou sezonou?

Kdyby mi někdo říkal, že přijde něco takového, jen bych se tomu smál. Obrovsky si to užívám a snažím se klukům pomoct, jak to jde.

Je to ještě silnější, když v Kometě dlouhodobě chytají spíše ostřílení gólmani? Nynější brankář Arizony Karel Vejmelka už měl zkušenosti, Lukáš Dostál z Anaheimu v Brně šanci nedostal...

Určitě ano. Ale chci toho využít a odkoukávám, zejména od Dominika Furcha, co nejvíce.

Brněnský brankář Jan Kavan kryje puk před Lukášem Radilem z Pardubic.

Pracuje s vámi zrovna on individuálně?

Bavíme se společně o všem. Rozebíráme zápasy, zákroky...

Do extraligy jste byl vzhledem k okolnostem hozený takhle přímo. Měl jste osobní plán, jak se do branky dostat i bez nešťastného zranění Furcha?

Ne, jasně daná vize nebyla. Vůbec jsem nečekal, že by taková šance mohla přijít, takže mi bylo fuk, jestli půjdu v chlapech přes druhou či první ligu, nebo skočím rovnou do extraligy. Stalo se, a tak se snažím chytit šanci za pačesy a dělat maximum.

2,12 gólu pustí za utkání Jan Kavan za záda. Furch má průměr 1,97

Jenže je rozdíl být jednou záskok, či nastupovat pravidelně. Jak se s tím vypořádáváte?

Celkem normálně. Odmalička jsem byl týmová jednička, chytal jsem hodně zápasů a pravidelně, takže jsem na zápasové tempo zvyklý. Minulou sezonu v juniorce jsem odchytal také všechna utkání od listopadu až do konce sezony. Po psychické stránce mi to dalo dost, protože i v juniorce je vcelku náročné chodit do tolika utkání v řadě a neustále držet tým. Trochu jsem si na to zřejmě zvykl.

Jak se mění režim pro juniora a pro mužský hokej?

Nijak jsem ho neupravil. Každý gólman bez ohledu na kategorii si vytvoří rituál, který mu vyhovuje. Ten pak opakuje před každým zápasem. Beru to ale vážněji než v dorostu. Je to extraliga a jde do tuhého. Zvážněl jsem tady.

Jan Kavan se natahuje po puku po skrumáži před brankou Komety.

Ochutnal jste tvrdost a sílu mužského hokeje. Kdo na vás poslal největší ránu?

Asi Aaron Irving ze Sparty. Trefil mě do hlavy, to jsem cítil ještě dlouho. Ale v extralize už fakt všichni pálí z děla. Martin Kaut mě v Pardubicích vyděsil, když mi orazítkoval tyč. To byl opravdu granát.

92,9% úspěšnosti zákroků má Jan Kavan po deseti utkáních

Sviští puk slyšitelně vzduchem?

Tohle už slyšíte, když vám letí kolem hlavy, a cítíte i závan vzduchu.

Co dál očekáváte od této sezony? Stále se vyhlíží návrat Furcha, vám se ale nyní zkrátka daří. Jak vidíte svoji situaci?

Momentálně je Dominik zraněný, tak se soustředím na áčko. A co přijde, to přijde. Když se vrátím do juniorky, budu bojovat o titul tam.

Počítáte s návratem do mládeže?

Nevím, jestli to tak dopadne, nebo bych byl třeba dvojka v A týmu. Možná bych ale spíš raději chytal. Každopádně teď to neřeším.

Nejbližší cíl si dáváte jaký? Máte nějakou vysněnou metu jako vychytání nuly, nebo snad vstřelení gólu přes celé kluziště?

Na nuly se nesoustředím, jdu po vítězstvích. Vždycky si říkám, že na konci je důležitá jen ta výhra.

