Jako bych začínal novou sezonu. Brankář Furch se vrátil po dvou měsících

Měl 22 zásahů. Pustil pět gólů. Hokejisté Komety Brno prohráli ve 39. kole extraligy v Třinci 1:5.

„Bylo to, jako bych začínal novou sezonu a naskočil do nějakého rozjetého vlaku,“ popsal své dojmy. „Kluci jsou v zápřahu, dva měsíce jsem chyběl. Jak to popsat... Bylo to těžké, ale čekal jsem to ještě horší.“

Co bylo nejtěžší?

Chybí mi zápasová praxe, jak z toho vypadnete na tak dlouho. Schází mi takový ten pocit jistoty. Ani bych neřekl, že něco po fyzické stránce, spíš ten pocit ve hře.

Vrátit se do hry na ledě Třince je tak trochu zkouška odvahy, ne?

Člověk si nevybere. Jo, Třinec je těžký soupeř, obzvláště když se mu povede dát dva rychlé góly. Je to zkušený tým.

Dostat dva góly za třináct vteřin bylo drsné přivítání...

Jo, po dvou měsících takový začátek není úplně ončo. Ale snažil jsem se soustředit zpátky na sebe. Z mého pohledu jsem těžko s těmi góly mohl něco dělat. Potřebuju se zase dostat do nějaké zápasové pohody, co nejvíce chytat. Snažil jsem se to hodit za hlavu a jet dál.

Šarvátka před brněnskou brankou v utkání Třince s Kometou.

Ještě před tím vás mladík Sikora napálil někam do ramene. Zabolelo to?

Dostal jsem pukem někam na rameno, ucho, klíční kost. Nepříjemně zamířil a těžko jsem se tam dostával, nějak zvláštně to přeskočilo. Ale nic nebezpečného.

Druhý gól zkoumali sudí u videa kvůli možnému postavení domácího hráče v brankovišti. Jak jste to viděl vy?

Kontakt tam byl, ale co jsem pak viděl záznam, tak byl bohužel od našeho hráče, takže vše v pořádku.

Kometa vyhrála minulých pět zápasů bez ztráty bodu. Čím to, že vám to tentokrát nevyšlo?

Proti Třinci je těžké hrát, jakmile získá na začátku nějaké vedení. Ale kluci odehráli dobrý zápas, řekl bych, že jsme místy měli více ze hry. Bohužel na branky jsme prohráli.

Martinovi Růžičkovi jste chytil několik tutovek. Po jedné z šancí vám i něco říkal. Prozradíte, o co šlo?

Měl tam ke mně dobrá slova. Já mu na konci pogratuloval k té sedmistovce (nasbíral 700 kanadských bodů za Třinec). Klobouk dolů před tímhle číslem.

Když jste marodil, zaskočil za vás Jan Kavan. Obstál?

Neskutečně. Je super, jak se rozchytal. Pomohl týmu dostat se z horší série. Jsem za něj velmi rád.