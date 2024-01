Potvrzeno, Kometa se loučí s Holíkem, míří do prvoligového Zlína. Získá Hrbase

Od příchodu do Komety v roce 2018 se pokaždé pohyboval u bilance jednoho bodu na utkání. Až v aktuální sezoně prožívá výrazný propad.

Za třicet zápasů dokázal vstřelit jen tři góly a tým se nemohl opřít ani o jeho perfektní tvoření hry. Zapsal jen osm asistencí, propadl se do čtvrté formace a s poklesem formy se začaly množit i hlasy o jeho případném odchodu.

V neděli už za Kometu v Plzni nenastoupil.

Ještě na šampionátu v roce 2022 dokonce trénoval s českým týmem, do utkání ale i kvůli příjezdu Davida Pastrňáka s Davidem Kämpfem nakonec nenaskočil. O necelé dva roky později musí zpracovávat výměnu, která ho posílá o úroveň níž.

Vrací se do Zlína, kde s hokejem začínal. V jeho dresu zapsal první extraligové starty i poprvé nakoukl do reprezentace. Tehdy si díky skvělým výkonům také vysloužil angažmá v ruském Čerepovci, byť po deseti zápasech rychle skončilo.

Petr Holík přihlíží brněnské trefě proti Kladnu.

Ve Zlíně by měl platit za jednoho z hlavních lídrů, pokusí se pomoct v boji o návratu mezi českou elitu. U Beranů bude hostovat do konce sezony, podle smlouvy by se následně měl přesunout zpět do Brna.

Do druhého největšího českého města naopak míří Marek Hrbas. Jeho akvizicí Kometa reaguje na rozsáhlou marodku v obranných řadách.