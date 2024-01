Kometa pouští elitního nahrávače Holíka do první ligy, ze Zlína bere Hrbase

K šokujícímu odeslání borce, bez kterého si Kometa ještě nedávno neuměla představit svoji přesilovku, vedl dlouhodobý útlum, v němž v letošní sezoně Holík nachází. A nejen to. Kometa akutně potřebuje obránce, protože jí na delší dobu vypadli zranění Rhett Holland a Radek Kučeřík. Tyto dva faktory jsou v celé skládačce rozhodující.

Informaci o Holíkově stěhování z Brna do Zlína jako první přinesl portál iSport.cz. Podle zjištění iDNES.cz putuje opačným směrem obránce Marek Hrbas, který v Brně již dřív hrál.

„Vůbec nevím, co bych k tomu teď řekl. Nejlepší bude obrátit se na Brno. Nebudu se vyjadřovat k něčemu, co není oficiální,“ pověděl do telefonu Holík.

Útočník brněnské Komety Petr Holík (92) pomáhá z ledu spoluhráči Jakubu Flekovi (9).

Po návratu Komety do extraligy je nejlepším nahrávačem brněnského mužstva, v jehož dresu od příchodu v sezoně 2017/18 posbíral 205 asistencí. Druhý v pořadí Martin Zaťovič jich má 148. V extralize patří do skupiny hráčů s nejšikovnějšíma rukama, jeho přihrávky dřív v Brně vynesly do popředí střeleckých statistik Petera Muellera. Předloni mu těsně utekl start na mistrovství světa.

Letos však Holíkovi body naskakovaly jen velmi skromně. Dal tři góly, osmkrát asistoval. To je na borce jeho formátu slaboučká bilance. Napřed ho stála místo v přesilovkové formaci a následně znamenala jeho sešup do čtvrté formace, kde se body sbírají ještě hůř. Během podzimu měl jedno období vyhrazené na dohánění fyzické kondice.

„Kometa čtyři měsíce čekala a věřila, že se do toho Petr dostane, ale bohužel se nedočkala. Snažil se, ale herně se trápil,“ řekl zdroj z okolí brněnského mužstva.

Trenér Jaroslav Modrý vysvětloval, že přesilovku nemůže hrát Holík jen díky tomu, že v Kometě podával vynikající výkony v minulých sezonách, a že si místo nyní zaslouží jiní.

Zlínský Marek Hrbas v utkání proti Vsetínu.

„Sezona samozřejmě není podle představ, to je jednoduché. Je v ní hodně zranění,“ přiznal Holík dnes, kdy se zpráva o jeho stěhování do první ligy rozkřikla. Ke svému umístění do čtvrté pětky, kam se hráč jeho ražení typově moc nehodí, uvedl: „Cítím se tam normálně. Hraju tam, nic v tom není. To je otázka na trenéra, kam mě zařadí.“

V pátek ještě za Kometu nastoupil v duelu proti Olomouci. Příští zápas čeká brněnský celek v neděli proti Plzni, ale je otázka, zda v něm Holík ještě naskočí. Na začátku týdne se bude hlásit ve Zlíně, stejně jako Hrbas v Brně.

Smlouvu s Kometou má Holík ještě na příští sezonu.