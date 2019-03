Hrajeme pořád v pohodě, těší moravskobudějovického Groha

„Myslím, že tohle play off zatím hrajeme výborně. Jen by nám to tam ještě mohlo víc padat. Na jeden gól vždycky spálíme spoustu šancí,“ poznamenal Groh.

Hodně příležitostí bylo k vidění i v nedělním utkání, které jste nakonec vyhráli 2:1. Jak jste si zápas užíval?

Bylo to hrozně těžké, protože ani na jedné straně nepadalo moc gólů a rozhodnout mohlo cokoliv. Jakákoliv střela. Nejvíc jsem si proto užíval až poslední vteřinu, když už bylo jasné, že jsme zápas zvládli.

Máte rád takový adrenalin?

(usmívá se) Je pravda, že zatím končí v play off většina našich utkání dost těsně, ale mě to baví. Jsem rád za takové zápasy. Zvlášť když se nám daří.

Trenér Augustin Žák tvrdí, že jste momentálně rozdílovým hráčem celé série. Taková chvála od kouče asi musí těšit...

Jasně, je to příjemné. Ale na těch výhrách se podílíme všichni. Je to práce celého týmu. Zvlášť teď v neděli v Šumperku kluci zblokovali neskutečnou spoustu střel. Když jsem pak viděl, jaké mají modřiny, tak klobouk dolů před nimi. Všichni děláme, co můžeme.

Jasným favoritem před začátkem série byl Šumperk, který má v týmu vlastně skoro všechny hráče profesionály. Přesto vedete vy. Je to tím, že na vás nikdo tolik netlačí?

Nejspíš to tak bude. U nás je to opravdu o tom, že za jakéhokoliv stavu hrajeme pořád v pohodě. Nemáme co ztratit. A jak už jste řekla, teď vedeme 2:1, což je parádní.

Majitel klubu Zdeněk Stojánek je nyní v zahraničí, nicméně předtím prý vzkázal, abyste zůstali ve hře, až se vrátí...

Tak jestli to opravdu řekl, tak my na něj teda počkáme. (směje se)

Co bude potřeba ve čtvrtém zápase udělat, abyste se mohli radovat z vítězství v celé sérii?

Já bych nic neměnil, protože hrajeme fakt výborně.

K žihadlům jste se připojil v lednu, kdy jste kývl na jejich nabídku. Asi nelitujete, nebo ano?

Ne, vůbec, já jsem nesmírně rád, že tady můžu být. Předtím jsem sice byl v prvoligovém Ústí, ale tam to od začátku vypadalo bledě. Žádné ambice, nic. Tady naopak můžu s klukama bojovat o velký úspěch.