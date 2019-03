Užívám si delší sezonu než Uwe Krupp, směje se trenér Žák

Před startem letošního play off druhé hokejové ligy jim skoro nikdo nevěřil. Už taky proto, že hráli s vědomím, že po sezoně v Moravských Budějovicích druhá liga stejně končí. Přesto od začátku tvrdili, že chtějí dojít co nejdál.

„A já jsem neskutečně šťastný, že jsme všem dokázali, že jsme to mysleli vážně. Kluci vyhrávají proto, že chtějí,“ radoval se trenér žihadel Augustin Žák, jehož svěřenci vyřadili favorizovaný Šumperk 3:1 na zápasy. V úterním posledním utkání s ním doma vyhráli 5:2.

Podařil se vám husarský kousek, vyřadili jste v podstatě dva profesionální týmy - Hodonín a Šumperk. To je skvělá vizitka...

Děkuju za uznání. Já mám vlastně delší sezonu než měl sparťanský trenér Uwe Krupp. A taky ji klidně můžu mít delší než jihlavský Petr Vlk. (směje se)

Už potřetí za sebou jste se dostali takhle daleko. Řadíte všechny povedené sezony na stejnou úroveň?

Pokaždé jsem byl šťastný, ale je pravda, že letos je to ještě o kus lepší pocit. Pokud majitel řekne, že po sezoně končí, a ti kluci jsou i tak schopní porazit dva profi mančafty, tak je to něco neskutečného. A to jsme ještě pořád neřekli poslední slovo. Havlíčkův Brod to s námi budeme mít hodně těžké.

Kde se podle vás vzalo v týmu, který se má za pár dnů rozpadnout, takové odhodlání a síla?

Ono to bude znít jako fráze, ale teď už je to fakt o morálu. A taky o super partě. Vezměte si třeba Filipa Matějku. Celou dobu nehraje, ale on se neurazí. A když mu pak řeknu, ať jede trestné střílení a dá ho, tak to udělá.

Má trenér u takového týmu vůbec nějakou práci?

Ale to víte, že je taky musím usměrnit. Párkrát jsem zvedl hlas, když neplnili, co měli. Na druhou stranu si některé věci řídí hráči sami.

A co Šumperk, jaký to byl soupeř?

Velmi slušný. Opravdu klobouk dolu před ním. Za to, jak se celou sérii chovali, i za to, jak přijali vyřazení. V zápasech hráli lépe než my, ale my měli lepšího gólmana.

Dominik Groh přišel až v průběhu sezony. Měl jste při výběru evidentně šťastnou ruku...

Když vám Brno zavolá týden před koncem přestupů, ať si hledáte náhradu za Jekla, nic jiného vám nezbude než hledat. A pak mi Miloš Hořava (trenér extraligové Mladé Boleslavi - pozn. red.) doporučil právě Groha. Tak jsme ho vzali.

Už jste trenéru Hořavovi za tip poděkoval?

Chystám se mu volat. On je stejný jako já, taková ta Neveselého škola. Řekl mi: Hele, je to hodnej kluk, dobrej, ale já gólmanům nerozumím. A já mu odpověděl, že já taky ne.

Ani s příchodem Dominika Groha se to nezměnilo?

Ne. A já vlastně brankářům ani rozumět nechci, protože do brány se podle mě nikdo normální postavit nemůže. (směje se)

Sérii se Šumperkem jste prý absolvovali bez majitele klubu...

To je pravda, Zdeněk Stojánek je momentálně v Turecku. Vrací se až v sobotu. Ale už volal, říkal, že si dal panáka a byl hrozně šťastný. Řekl jsem mu, že teď už může přijet. (usmívá se)

Předpokládám, že hráči po postupu rovněž dostali pár dnů volna, nebo ne? Mimochodem, víte, jak postup oslavili?

Myslím, že někteří ještě slaví. Jinak jsem ale poručil vedoucímu mužstva, že musí všechny kluky do pátku sehnat.