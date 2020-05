Píle se vyplatila, těší Groha. Ale jakou bude chytat soutěž?

Před pár dny oznámilo Znojmo, že si pojistilo služby dvaadvacetiletého brankáře Dominika Groha. Šikovný gólman, který zazářil před rokem ve druhé hokejové lize v dresu Moravských Budějovic, by měl dokonce v další sezoně plnit ve znojemském týmu roli jedničky.

„Už je o tom rozhodnuto. A já jsem samozřejmě moc rád,“ svěřil se rodák z Vrchlabí, jenž v uplynulém soutěžním ročníku odchytal v barvách Orlů v mezinárodní EBEL lize třetinu zápasů.

Trenér Miroslav Fryčer o vás prohlásil, že jste tým v sezoně mnohokrát tahal z bryndy. I vy sám jste byl se sebou spokojený?

Já byl hlavně spokojený, že všechna ta píle a energie, kterou jsem do toho od začátku dával, se vyplatila. Dostal jsem šanci, abych ukázal, co ve mně je.

Předtím jste jezdil do Tábora, do Žďáru nad Sázavou nebo do Opavy, teď vás najednou čekaly zápasy v mezinárodní EBEL lize. Musel jste se s tím nějakou dobu srovnávat?

Ne, šel jsem do sezony právě s vizí, že se bude dít něco velkého. Měl jsem v plánu udělat ve své kariéře pořádný krok. Ukázat, co jsem za brankáře. Vykulený jsem nebyl.

Každopádně výjezdy na zápasy byly výrazně delší...

Jo, to pro mě bylo daleko horší než nějaká vykulenost z jiného hokeje. (směje se) Jsem sice mladý kluk, ale když jedete osm hodin v autobuse, záda samozřejmě bolí. Nakonec jsem si ale zvykl celkem dobře.

Nabídka ze Znojma přišla jako reakce na vaše skvělé výkony v Moravských Budějovicích, dostal jste i nějaké jiné?

Ještě jedna se objevila, ale to už jsem byl domluvený se Znojmem. A já, pokud se na něčem domluvím, tak se toho držím. Tedy pokud to nebude nabídka z NHL. (usmívá se)

Jak se zpětně díváte na svoje působení v Moravských Budějovicích?

Nazval bych to novým startem. Předtím jsem byl v Ústí nad Labem, kde ale hokej nikomu radost nedělal. Naopak v Moravských Budějovicích to bylo úžasné. Od spoluhráčů přes majitele a trenéra až po fanoušky.

Jenže pak tehdejší majitel klubu Zdeněk Stojánek oznámil svůj odchod a prodej licence do Znojma. A přestože spolupráce s Orly ve městě nakonec druhou ligu udržela, o radosti to už určitě nebylo. Porážek bylo víc než dost...

Jo, sledoval jsem, jak se tam situace vyvíjí. Prvotní myšlenka sice byla skvělá, ale realita už tolik ne. Každopádně musím ocenit, jak do toho Moravské Budějovice šly.

Teď se ovšem může stát, že dospělý hokej ve městě stejně zanikne, protože se mluví o tom, že Znojmo ohlásí návrat z EBEL ligy na český led. A využít k tomu má právě druholigovou licenci koupenou před rokem. Jaké máte informace vy?

My jsme jen hráči, kteří se chystají, aby v sezoně hráli co nejlépe.

Chcete říct, že nevíte, na jakou soutěž se chystáte?

Co se bude hrát, to se bude hrát. Ať už to dopadne tak, nebo onak, jsem si jistý, že klub udělá všechno pro to, aby byli ve Znojmě fanoušci spokojeni.

Vám by opravdu nevadilo, že byste se vrátil znovu jen do druhé ligy?

To víte, že by to nebyla žádná sláva, ale mně se ve Znojmě líbí. Chci tady pokračovat i další roky. A pokud bychom opravdu hráli druhou ligu, věřím, že by se brzy postoupilo výš.

Hlavním důvodem, proč Znojmo zvažuje návrat do druhé ligy, je koronavirus a omezení, které s ním souvisí. Tedy možnost cestovat za hranice. Dá se říct, že i z tohoto důvodu víc sledujete informace, které se pandemie týkají?

Musím přiznat, že jsem to sledoval možná první týden, ale pak jsem všechno tohle vypustil. Nesleduju televizi, neposlouchám rádio. Už toho bylo fakt moc. Jen dodržuju pravidla.

Nouzový stav, který vláda vyhlásila, jste využil k trávení času s rodinou ve Vrchlabí?

Přesně tak. Vynahradil jsem si to, že během sezony jsem se domů dostal jen málokdy. A když, tak maximálně na den či dva. Takže teď jsme jezdili s přítelkyní po návštěvách. Jednou k jejím tetičkám, pak zase k mým. Samozřejmě s rouškou. (usmívá se)

Nikdo z vaší rodiny neonemocněl?

Kdepak, my jsme z Krkonoš, máme pevný základ. (usmívá se)

Mimochodem, jaké to bylo, vyměnit hory a sníh za jižní Moravu a teplo?

Stejné, jako jet na tři čtvrtě roku na dovolenou. (směje se) Mám to ve Znojmě rád, je tady krásná příroda, nádherná oblast.

Čas trávený doma jste využil pouze k návštěvám, nebo jste i trochu cvičil?

Přiznávám, že první měsíc jsem si dal poctivou pauzu, ale před začátkem suché přípravy jsem samozřejmě začal běhat a cvičit.

Takže žádné přibírání na váze o deset kilo nebylo?

Ne, jen o pět. To víte, doma se o mě dobře starali. Nejsem zanedbaný. (směje se)

Vraťme se ještě na skok k minulé sezoně. Který moment byl pro vás největším zážitkem? Zkusím si tipnout, že by mohlo jít o situaci, kdy se vám podařilo trefit branku přes celé kluziště. Mám pravdu?

Jo, tenhle moment bych asi vybral. On ten gól nemohl platit, ale stejně všichni na stadionu puk sledovali a radovali se se mnou.

Tak třeba to vyjde příští sezonu. Jak by podle vás měla vypadat?

Byl bych šťastný, kdyby se ubírala v duchu výher.