Priorita vyšla, Dukla Jihlava udržela ruského gólmana z NHL

Přílet zase komplikuje covid... Když se ruský brankář Maksim Žukov do Jihlavy přesouval poprvé, připomínala dlouho jeho mise spíše Beckettovo absurdní drama Čekání na Godota.

Posilu z Toronta sice Dukla avizovala už loni v létě, nakonec se však kvůli vyřízení všech potřebných formalit přidal k týmu Viktora Ujčíka až o půl roku později. „Už jsme si z toho dělali srandu, protože jsme o něm jednali od září a pořád se u nás neobjevoval,“ líčil s úsměvem Ujčík. „Dokonce jsem se ptal Petra Jaroše, jestli to není Jára Cimrman, protože se o něm taky jen mluvilo, ale nikdo ho nikdy neviděl.“ Hned od úvodního tréninku však Jihlava viděla, že v Žukovovi získala opravdu výraznou posilu. Právě on svými výkony dotáhl Duklu do semifinále play off, sérii s favorizovaným Kladnem pak Jihlava natáhla až do sedmého utkání. Celek z Vysočiny sice přes vedení 2:0 a 3:2 v sérii do extraligy těsně nepronikl, Žukova z toho však rozhodně nikdo vinit nemohl. Naopak, stal se jednou z nejvýraznějších osobností mužstva. Nebylo tak divu, že Dukla chtěla šikovného Rusa udržet. Navzdory tomu, že se proslýchalo o zájmu řady dalších klubů. „Myslím, že pokud by se nám povedla extraliga, šance by byla velká. Ale takhle...“ přemítal Ujčík. „On sám byl tady sice nadšený, ale nám je jasné, že pro takového gólmana bude asi Chance liga málo,“ odhadoval. Dukla odmítla Sputnik V Nakonec však Žukov Jihlavě znovu pomůže. Jenže také tentokrát si Dukla bude muset nějaký ten den počkat. „Problémy nám opět způsobuje pandemie koronaviru. Maks tu už měl být, ale nebyl vpuštěn do letadla v Moskvě s tím, že Rusko je na seznamu extrémně nebezpečných covidových zemí a je zákaz vstupu těchto občanů k nám,“ vysvětluje zdržení jednatel jihlavského klubu Bedřich Ščerban. Podle něj Dukla neponechá nic náhodě. „Jeho příjezd a opatření komunikujeme s krajskou hygienickou stanicí. Měli jsme a budeme pro něj mít epidemiologický plán, opakované PCR testy, očkování,“ prozrazuje Ščerban na webu Dukly. „Maksim měl možnost být očkován vakcínou Sputnik V, ale v České republice by mu jí neuznali. Proto jsme jeho očkování v Rusku zastavili s tím, že se naočkuje u nás,“ dodal Ščerban.