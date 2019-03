Havířovští hokejisté budou v Českých Budějovicích bojovat o naději

Páté utkání se hraje od 18.00 v Českých Budějovicích, případné šesté by bylo v neděli v Havířově od 17.30.

„Mrzí mě, že jsme doma neurvali alespoň jednu výhru,“ řekl havířovský trenér Jiří Režnar. Co k úspěchu chybělo? „Proměnit šance, které se nám naskytly, když byl stav nerozhodný, anebo jsme těsně prohrávali,“ odpověděl Režnar. „Měli jsme dvě tři vyložené šance, které jsme nevyužili, zatímco soupeř to málo, co měl, proměnil.“

V tom trenér vidí největší rozdíl mezi oběma celky. „Je to dané i zkušenostmi, které jsou na českobudějovické straně mnohem větší než na naší. Ostatně všechny dosavadní čtyři zápasy došly do power play, třikrát jsme hráli bez brankáře my, jednou oni. Všechna utkání byla až do konce na dostřel,“ připomněl Jiří Režnar. „To co náš soupeř zvládne herně, my nahrazujeme srdcem, bojovností.“

Právě velké nasazení Havířovských by mohlo nynější sérii ještě prodloužit. „Kluci musejí hrát na hranici svých možností,“ potvrdil trenér. „Byla by škoda končit, protože loni jsme do play off proklouzli až v závěru, zatímco tuto sezonu jsme měli rozehranou velmi slušně.“

Přiznal, že přece jen čekal, že České Budějovice potrápí více. „Ale jak říkám, je to o gólech a proměňování šancí, které si vytvoříme. Na gól jich potřebujeme hodně.“

Českobudějovický trenér Václav Prospal podotkl: „Série ještě není u konce. Proti nám stojí silný soupeř.“