Budějovický Doležal: Zpátky do Havířova už jet nechceme

Lépe si formu v tomto ročníku načasovat nemohl. Dařilo se mu už na konci základní části, ale v play off podává ještě lepší výkony a soupeřům z Havířova zatápí snad při každém střídání. Zdeněk Doležal prožívá skvělou sérii, ve které se trefil už třikrát. Po gólu v prvním domácím zápase skóroval i v obou na soupeřově ledě. Ve středu přispěl k velkému obratu a třetímu bodu v sérii.

Motoru se podařilo získat v Havířově po úterním vítězství 2:1 i druhou výhru, tentokrát 4:3. Po boji. „Sami jsme si to udělali těžší, ale je důležité, jak jsme to zvládli,“ chválil nejlepší střelec série.

Prožili jste ještě infarktovější závěr zápasu než v úterý?

Od začátku jsme hráli skvěle, ale sami jsme si to zkomplikovali. Udělali jsme dvě chyby, dvakrát jsme špatně vystřídali a soupeř to potrestal. Takhle lacino... Ale je důležité, že jsme to zvládli.

Bylo klíčové, že jste ve třetí třetině nepolevili a drželi soupeře pod tlakem? Třetí třetiny máte pravidelně silné.

Myslím si, že v tomto zápase se naplno projevilo, jak celou sezonu dřeme. Havířov mohl číhat jen na brejky, k ničemu jinému jsme je nepustili. Nevydrželi s námi bruslit, v tom jsme je jasně předčili. Jsem rád, že se to projevilo a zaslouženě jsme vyhráli.

Motor chce doma využít euforii ze dvou vítězství Oba domácí zápasy čtvrtfinálové série první ligy proti Havířovu nezačali hokejisté Motoru šťastně, protože pustili do vedení soupeře. Zatímco napoprvé dokázali ztrátu dohnat a vyhrát 5:2, v tom druhém duelu už ne a prohráli O:3. Teď věří, že po dvou vítězstvích v Havířově už vedení v sérii nepustí a dovedou ji hned na první pokus k postupu. „Věřím, že naši fanoušci vyprodají Budvar arénu a svým povzbuzováním dostanou soupeře a rozhodčí pod tlak. Havířov se o své diváky mohl opřít a my se už těšíme, až mu to naši skvělí fanoušci vrátí,“ líčil asistent trenéra Václava Prospala Aleš Totter na klubovém webu Motoru. „Budeme chtít pokračovat v obětavosti, důslednosti, bojovnosti a týmovosti. Všechny tyto faktory nám pomohly uhrát dvě venkovní výhry. O tom je play off.“ Podle Tottera právě tyhle atributy v domácích zápasech série jeho tým nepředvedl, a teď to bude chtít napravit. „Naši diváci si to zaslouží vidět a těšíme se na pátý zápas. Poslední krok bývá nejtěžší, ale teď jsme v euforii a chceme sérii ukončit,“ dodal. Jestli bude poprvé v play off hala vyprodaná, není jisté. V čtvrtek odpoledne bylo v prodeji zhruba 400 vstupenek.

Je třeba pochválit i brankáře Strmeně a Kváču, kteří předvádějí po celou sérii výborné výkony.

Žádný tým nemůže vyhrát bez kvalitního výkonu gólmana. Museli jsme využít toho, jak kluci chytali. Když je máte za sebou, tak se vám hraje snáz. Poté už je na nás, abychom přidali nějaké góly. Patří jim za obě výhry v Havířově velký dík.

Jak jste spokojení s přesilovkami, ze kterých jste se ve čtvrtém utkání dvakrát trefili?

Celou sezonu jsme dávali z přesilových her minimum branek, měli jsme jednu z nejhorších úspěšností ze všech týmů. Nyní je správný čas, abychom se v nich začali prosazovat, protože se v nich často rozhoduje. Naší formaci se dařilo, soupeře jsme tam dlouho drželi a nakonec se i prosadili. Chceme v tom pokračovat.

Vy jste srovnával na 2:2, když jste střelou z první prostřelil Ondřeje Bláhu.

Cody Bradley skvěle podržel kotouč a vydržel, až se na druhé straně objevím osamocený. Viděl jsem prázdnou branku, tak jsem hned střílel. Ondra si zjevně sáhl, už jsem myslel, že kotouč drží. Pak ale kluci zvedli ruce a začali se radovat, tak jsem se přidal. (úsměv)

Čeká vás páté utkání, ve kterém můžete rozhodnout o postupu do semifinále. Máte na paměti, že se Havířov v obou zápasech v Budvar aréně dostal do vedení?

Samozřejmě. Ale, myslím si, že je máme dobře připravené. Byla by čistě jen naše hloupost, kdybychom si to zkomplikovali. Tak, jak jsme skončili u nich, musíme začít u nás. Rozhodně už do Havířova nechceme jet.