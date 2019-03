ONLINE: Kladno chce uspět v Přerově, Budějovice a Jihlava odčinit prohry

Kladno, kterému na ledě pomáhal i majitel klubu Jaromír Jágr, se ujalo vedení 2:0, ovšem další z hvězdných tahounů středočeského týmu Tomáš Plekanec před pokračováním série varoval: „Postup je zatím ještě strašně daleko. Přerov je nepříjemný hlavně doma. Musíme hrát pořád stejně a ještě vylepšit nějaké věci, které neděláme úplně dobře.“

Čtvrtfinále play off první ligy Výsledky a podrobnosti Úvodní utkání

Druhé zápasy

Také Vsetín do čtvrtfinále, které se hraje na čtyři vítězná utkání, vstoupil dvěma výhrami. V sobotním duelu se však Prostějov hodně vzpouzel, rozhodnout muselo až prodloužení. „Většinou to bývá tak, že druhý zápas je těžší než první. Je obtížné porazit takového soupeře, i když je to doma,“ podotkl druhý kouč Vsetína Luboš Jenáček.

Navázat na první triumf se naopak nepovedlo Českým Budějovicím, které doma podlehly Havířovu 0:3 a v odvetách je čeká velká šichta. „Tam to bude určitě mnohem těžší než u nás doma. Musíme překopat celý náš přístup, srovnat si to v našich palicích a začít úplně jinak. Mnohem líp,“ burcoval před dalším dvojzápasem českobudějovický útočník Martin Novák.

Litoměřice zase srovnaly stav série s Jihlavou, když ji v odvetě porazily 4:1. „Nezvládli jsme to, nepřistoupili jsme k zápasu tak, jak jsme si řekli,“ kývl jihlavský Adam Zeman. „Sobotní porážku jsme okamžitě hodili za hlavu a už se chystáme na další utkání,“ ujišťoval.

Sledujte v online reportážích, jak se třetí mače vyvíjejí. Čtvrtá utkání, po nichž už mohou být známi první postupující do semifinále, se hrají hned ve středu.

HC Stadion Litoměřice : HC Dukla Jihlava 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Tomáš Král (Michajlov) – Marcel, Pavlas, Smetana, Klejna, Jebavý, Dluhoš, Havlík – Voženílek, Korkiakoski, Jánský – Průžek, D. Merta, Šik – Ščegolkov, Štohanzl, Svoboda – Kropáček, Sklenář, Jirásek. Sestavy:

Lundström (Brož) – Kajínek, J. Pohl, Půža, Matějíček, Suchánek, J. Holý, Černohorský – Anděl, Skořepa, Čachotský – Harkabus, M. Hlinka, Dostálek – Jiránek, A. Zeman, Bezúch – Klíma, Osmík, Hrníčko. Rozhodčí: Doležal, Micka – Coubal, Kokrment Stav série: 1:1 Přejít na on-line reportáž

HC ZUBR Přerov : Rytíři Kladno 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Klimeš (Šurý) – R. Černý, M. Novotný, Zbořil, Pala (A), Weinhold, Malina, M. Pohl – Navrátil, Pšurný, T. Doležal (A) – Tomi, T. Sýkora (C), Sikora – Š. Kratochvíl, Moučka, Goiš – Davídek, F. Dvořák, Gago. Sestavy:

Cikánek (Brízgala) – J. Říha, Kehar, Zajíc, Nash, Svedlund, Lakos, Zelingr – Melka, Plekanec (A), Kubík – J. Strnad (C), Vampola (A), Redlich – Zikmund, Machač, Jelínek – Kružík, T. Kaut, Hajný. Rozhodčí: Koziol, Sýkora – Kreuzer, Polonyi Stav série: 0:2 Přejít na on-line reportáž

LHK Jestřábi Prostějov : VHK ROBE Vsetín 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Huf (Neužil) – D. Kolář, Žovinec, Čáp, Husa, Havlík, Mikliš – Račuk, Starý, Žálčík – Hanták, Pšenička, Dvořáček – L. Volf, Divíšek, Nouza – V. Meidl, Prokeš, Venkrbec. Sestavy:

Gába (Šelepněv) – Mikuš, J. Drtina, Teper, Slováček, Frolo, Jeřábek, Hryciow – Březina, Kucharczyk, Rác – Jonák, Pechanec, Rob – Kopta, Pitule, Theoret – Šilhavý, Karafiát, Vítek. Rozhodčí: Souček, Ondráček – Zídek, Otáhal Stav série: 0:2 Přejít na on-line reportáž