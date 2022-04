Jihlava je nepříjemná, ale máme jí co oplácet, plánuje vsetínský Březina

V letošním play off nejprve Valaši přešli přes pražskou Slavii, kterou zdolali 3:2 na zápasy a v semifinále si snadno poradili po výsledku 4:1 s Prostějovem. V rozhodujícím pátém duelu mu dokonce hned v první třetině nasázeli 7 gólů a celkově vyhráli vysoko 8:2.

„Na zápas jsme se připravovali s tím, že udělat poslední krok bývá vždycky nejtěžší. A jsem moc rád, že jsme ho zvládli, že nám to tam takhle napadalo,“ pochvaloval si Březina.

Podobný scénář by určitě bral všemi deseti i v nadcházející finálové sérii s Jihlavou, jenže už základní část ukázala, že tenhle soupeř Vsetínu zrovna nesedí. Ve dvou vzájemných zápasech ze tří slavila právě Dukla.

Radost vsetínského Davida Březiny po brance do sítě Prostějova v pátém semifinále Chance ligy.

„Je to nepříjemný soupeř, ale my se na něj budeme chtít co nejlépe připravit a oplatit mu loňské vyřazení v semifinále,“ připomněl Březina hladkou porážku 0:4 na zápasy. Tentokrát však Valaši začínají doma, kde mají obrovskou podporu. „Loni jsme tady kvůli covidu hráli před prázdnými tribunami, proto si letos atmosféru tolik užíváme,“ svěřil se Březina.