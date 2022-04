Souboj sběratelů hokejových titulů. Jihlava a Vsetín se rvou o baráž

Žádný jiný klub v éře samostatné české soutěže nedokázal to samé, co oni.

Hokejisté Vsetína v letech 1995–2001 doslova opanovali extraligu, když během sedmi sezon získali šest mistrovských titulů.

„Vsetín byl ve svém zlatém období dominantou českého klubového hokeje,“ vzpomíná jihlavský trenér Viktor Ujčík.

„Na koho si ukázali, toho mohli mít,“ připomíná zdánlivě nekonečnou sílu financí, kterou v té době klub z Valašska disponoval. Ale peníze nebyly všechno. „Dělali to tak, že to mělo hlavu a patu. Tým měl charakter, dokázal táhnout za jeden provaz. Měli výbornou partu a na výsledcích to bylo znát.“

Podobné postavení, i když v době společné československé ligy, měla mezi lety 1967–1991 Dukla Jihlava. Někdejší armádní klub vybojoval dvanáct mistrovských titulů a dlouho se mohl chlubit vizitkou nejúspěšnějšího hokejového klubu československé historie.

Jihlavští fanoušci v duelu se Vsetínem.

O ten Jihlavu připravila až brněnská Kometa, která v roce 2018 získala třináctý titul. „Jihlava a Vsetín, to jdou dvě úplně neporovnatelné věci,“ je přesvědčen Ujčík. „Výhoda obou týmů ale byla v tom, že mohly mít hráče, které potřebovaly.“

Dukle pomáhal vojenský status. „Spousta kluků, kteří tu byli na vojně, pak pokračovali v armádě. A tým se každoročně doplňoval mladými dravci z celé republiky, kteří na vojnu museli povinně.“

Rozdíl byl však také v přístupu. „Myslím, že v Jihlavě se více trénovalo. Ve Vsetíně to už měli kluci v sobě, byli to opravdu hokejisté, proti kterým se špatně hrálo,“ vzpomíná Ujčík na někdejší soupeře.

Nyní se někdejší legendární kluby – Jihlava a Vsetín – postaví proti sobě ve finále druhé nejvyšší soutěže. „Je to realita, která odráží nějaký ekonomický stav klubu, města, regionu...“ tvrdí Ujčík. „Máme rozpočet, který máme. A z toho se snažíme vytřískat maximum.“

A to se Dukle, navzdory nepoměrně skromnějším podmínkám, daří. V posledních letech pravidelně proniká až do závěrečných bojů o postup do nejvyšší soutěže.

A minimálně o baráž se Jihlava bude prát také letos.

Momentka z utkání Jihlava - Vsetín.

„Mančaft je fakt hodně mladý, někteří kluci neměli žádné zkušenosti s play off. Přesto jsme ve finále a porveme se o to,“ pochvaluje si jihlavský útočník Tomáš Čachotský. „Těžko k tomu říct něco víc.“

Favoritem série, z níž povstane soupeř Kladna v baráži o extraligu, je však tentokrát spíše Vsetín.

„Letos vyhlásil útok na extraligu. trhu,“ říká Čachotský. „Kvalitu kádru mají obrovskou. Za mě jsou favorité série. Ale my se s tím popereme a doufám, že na konci bude nějaké překvapení,“ usmál se čtyřicetiletý útočník.

Zbraně rozhodně neskládá ani jihlavský trenér. „Do série jdeme za stavu 0:0, je to padesát na padesát,“ říká Ujčík. „Bude záležet na momentální formě, na tom, jak budou důležití hráči obou týmů zdraví, a na tom, jak vše začne.“

Jihlavu může hřát fakt, že v minulém ročníku Vsetín ve stejné fázi soutěže vyřadila. Navíc výsledkem 4:0 na zápasy.

Ale pozor! „Loňská semifinálová série sice vypadala výsledkově jasně, ale určitě jednoznačná nebyla,“ připomíná Ujčík. „Každý zápas se lámal v závěru, nebo to bylo o gól.“

X faktor Vsetína? Menší hřiště a skvělí fanoušci

Navíc Jihlava musí být mnohem pokornější. „Zatímco Vsetín posiloval, náš tým je o hodně mladší, než byl ten loňský,“ říká Ujčíkův asistent Karel Nekvasil. „Nám tu hraje spousta mladých kluků. Myslím, že tolik mladých, co letos dostalo šanci, nehraje ani v projektu Dukla v Litoměřicích,“ říká Čachotský.

Rozdíl je také v tom, že tentokrát série bude začínat v neděli a v pondělí dvěma zápasy ve Vsetíně.

„Tam je malé hřiště, které z toho dělá zase trošku jiný sport,“ říká Ujčík. „Oni to tam zvládají dobře, vše tlačí do brány, mají hodně střel. Nesmíme je nechat dostávat se do tlaku v našem obranném pásmu, který jsou schopní si vytvořit.“

Hokejisté Jihlavy se radují z gólu v duelu se Vsetínem.

Nekvasil věří, že se hosté budou moct spolehnout na svou tradiční bojovnost. „Na menším hřišti se nám možná bude hrát o něco lépe,“ věří jihlavský asistent.

X faktorem vsetínského mančaftu je návrat fanoušků do hlediště. Zatímco loni se hrálo před prázdnými tribunami, nyní se dá na Lapači očekávat skutečně bouřlivé prostředí.

„Diváci ve Vsetíně, to je kategorie sama pro sebe. Já osobně se tam hrozně těším, protože ve Vsetíně chodí na zimák lidé, kteří se hokejem baví a dokážou si ho užít,“ připouští Ujčík. „Doufám, že si to užijí i naši kluci. Protože taková atmosféra je důvod, proč se hokej hraje.“