Bude to jiné než loni. Poženou nás skvělí fanoušci, věří vsetínský Zeman

„S Prostějovem jsem poslední zápas nehrál, ale doufám, že šanci od trenéra teď dostanu,“ věří.

Třicetiletý forvard má o motivaci postaráno. V mateřské Jihlavě odehrál jedenáct sezon a navíc jí chce vrátit loňské vyřazení v semifinále play off, kdy už nastupoval za Vsetín. V hledišti tehdy kvůli proticovidovým opatřením bylo jen pár diváků a Jihlava zvítězila jasně 4:0 na utkání.

„Byly to vyrovnané zápasy, ale v koncovce to Dukla vždy překlopila na svoji stranu,“ vzpomíná Zeman. „Teď to bude úplně jiná série. Na rozdíl od loňska začínáme doma a poženou nás diváci. Podle mě to může být rozdílový faktor. Atmosféra je tady neskutečná a lidi nás nakopnou k lepším výkonům.“

Právě faktor výborné atmosféry na stadionu Na Lapači zmiňují vsetínští hráči jako klíčovou věc, která je může dostat až do baráže.

„Finálové vstupenky na sezení byly vyprodané za pět minut, bude to hukot,“ říká Zeman. „Jsme teď na vlně euforie a fanoušci to taky cítí.“

Proti loňsku se navíc karty obrátily. Vsetín je favoritem, zatímco pro Jihlavu je postup do baráže nad plán.

„Je fakt, že jsme před sezonou i během ní posílili, zatímco jim odešli tři hráči do extraligy,“ popsal útočník Valachů. „Na to se ale nedá spoléhat, Dukla má jiné zbraně: nasazení, obětavost, propracovaný herní systém a taky zkušenost. Dost jejích hráčů už bitvy v play off zná. Bude to vyrovnaná série plná tvrdých střetů, moc gólů asi nepadne,“ odhaduje.

Pro žluto-zelené to ovšem může být zrádné. Spousta lidí už je vidí v baráži proti Kladnu, očekávání veřejnosti jsou velká.

„Moc nesleduju, co se kde píše nebo vykládá. Tlak je na nás od začátku sezony. Víme, co se od nás očekává, ale na ledě to musíme vybojovat sami. Držíme se toho, co jsme si řekli v kabině. Chtěli jsme podávat dobré výkony a nachystat se na play off. Uhráli jsme po základní části druhé místo, s nímž jsme spokojení. Play off už je ale úplně jiná soutěž a finále tím spíš,“ naznačil Zeman, který už se nemůže dočkat úvodního buly.

„Je to pro nás odměna za celý rok práce. Kvůli takovým utkáním makáme a dřeme, abychom si je pak mohli užít,“ podotkl.

Souboje s mateřským klubem bere prestižně. „Jsou to pro mě specifické zápasy. Teď to navíc bude finále. Jsem plný očekávání. Jen abych hrál,“ přeje si.

Sám si přitom uvědomuje, že letošní sezona se mu moc nevydařila. „Popravdě jsem od sebe čekal víc. Brzdila mě zranění, pak jsem se vracel do sestavy. Měl jsem ve hře výkyvy, jednou to bylo dobré a pak horší. Mám na víc, umím hrát lepší hokej. Ani v koncovce mi to nelepí (7 gólů ve 41 zápasech), ale snažím se, aby se mi to nedostalo do hlavy. Třeba to teď zlomím,“ doufá.

Naopak tým, který se ve čtvrtfinále proti Slavii trápil, se v semifinále rozstřílel. Prostějovu v pěti duelech nasázel 27 branek.

„Konečně nám začaly vycházet přesilovky, to se hned projeví. A taky musíme uznat, že Prostějov měl problémy se sestavou,“ zmínil Zeman. „Měli virózy a skládali tým na poslední chvíli. Tím to pro nás bylo jednodušší. Mohli jsme je porazit i ve čtyřech utkáních, ale i tak jsme měli dostatek času na odpočinek.“