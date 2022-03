Čelí vsetínským ambicím, o baráž se jihlavští hokejisté budou rvát

„I když výsledek 4:1 vypadá jednoznačně, vývoj semifinálové série takový určitě nebyl,“ připouští trenér Dukly Karel Nekvasil. „Hrozně důležité bylo, že jsme zvládli ty první dva zápasy v prodloužení.“

Dukla proto po výhrách 3:2 a 6:5 cestovala do Sokolova s uklidňujícím vedením 2:0 v sérii. Navíc zcela dominantně ovládla třetí duel, který vyhrála 6:0.

„Přitom úvodní třetina třetího zápasu mohla klidně skončit 5:5. Tam to bylo šílené z obou stran,“ připouští Nekvasil. „Pak nám ale vyšla čtyřminutovka, během které jsme dali čtyři góly, a ta rozhodla. Sokolov se v tu chvíli úplně složil.“

Kdekdo by čekal, že ve čtvrtém zápase Dukla jen stvrdí svůj postup. „Chtěli jsme to ukončit na čtyři. Sice jsem zaslechl, že jsme to vrátili domů kvůli penězům a lidem, ale takhle to nefunguje,“ vysvětluje Nekvasil. „Jenže občas to ve sportu bývá tak, že když se vám jeden den povede zápas, tak druhý to je úplně jinak. Jako den a noc,“ říká jihlavský kouč. „Hráče jsme připravovali, říkali jsme jim, ať nepočítají, že to půjde samo jako den předtím,“ pokračuje Nekvasil.

Hra jeho týmu byla zcela odlišná. „Od začátku jsme neměli pohyb, bylo tam něco špatně,“ líčí trenér. „Puky, které se den předtím odrážely k nám, nyní odskakovaly. Ale tak to bývá.“

Po porážce 2:4 se tak série znovu stěhovala zpět na Vysočinu. „Na klucích bylo hned ráno na rozbruslení vidět, že už do Sokolova nechtějí,“ říká Nekvasil. „V první třetině jsme dokázali dát dva góly, ve druhé, která byla z naší strany špatná, nás podržel Max (brankář Žukov). A třetí jsme odehráli velice dobře takticky,“ myslí si jihlavský kouč. „Zblokovali jsme spoustu střel, hráli obětavě a třetí gól do prázdné branky vše jen uzavřel,“ ohlíží se za závěrečným dějstvím.

„Zaplať pánbůh, že to vyšlo. Kdyby to nedopadlo a hrál se další zápas, mohla celá série skončit úplně jinak,“ připouští kouč.

Namísto nutnosti další bitvy jihlavští hokejisté včera a dnes dostali volno, od zítřka se začnou připravovat na finále. Do něj rovněž v pěti zápasech po výhře nad Prostějovem postoupil ambiciózní Vsetín.

„Od začátku sezony mluví o tom, že by se chtěl dostat do baráže. Ale ať si vyhlašují, co chtějí. My jdeme do každého zápasu s tím, že ho chceme vyhrát,“ říká Nekvasil.

Soupeř z Valašska má s Jihlavou nevyřízené účty. V minulé sezoně jej Dukla v play off v semifinále vyřadila 4:0 na zápasy.

Dají se oba týmy po roce porovnat? „Náš určitě ne,“ má jasno Nekvasil. „Samozřejmě, Vsetín posiloval. Zatímco když se podíváte na náš kádr, je úplně jiný, o hodně mladší. Co se týče zkušeností a šířky kádru, tak je na tom Vsetín lépe než my. Ale my se tam jedeme rvát, bojovat. A uvidíme, jak to mladíci zvládnou.“

První dva duely se ve Vsetíně hrají v neděli a v pondělí, na Vysočinu se finálová série o účast v extraligové baráži poprvé přesune příští čtvrtek.