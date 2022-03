Horší, zato delší cesta, komentuje jihlavská dramata v play off Ujčík

„Rád bych řekl, že je to tak. Ale není,“ hořce se po pondělním utkání usmál obránce Dukly Daniel Kowalczyk. „Je to škoda. Umíme si to bohužel vždy parádně zkomplikovat. Ale nakonec jsme to zvládli a to jediné se počítá,“ oddechl si.

Faktem zůstává, že si Dukla v pondělním druhém semifinále dovolila neuvěřitelný luxus. Dvakrát v utkání přišla o tříbrankové vedení: nejprve umožnila Sokolovu snížit z 3:0 na 3:2, potom dokonce srovnat z 5:2 na 5:5!

„Byla to horší, zato delší cesta. K tomu se nic moc nedá říct,“ pokrčil na pozápasové tiskovce rameny jihlavský trenér Viktor Ujčík. „V zápase dvakrát vedeme o tři góly a prostě svou vlastní nemohoucností se vypořádat se situací a pokračovat ve hře, která nás k vedení dovede, jsme se zase dostávali zbytečně pod tlak,“ doplnil.

„To se nám samozřejmě stávat nemůže,“ připustil Kowalczyk. „Dvakrát jsme vedli o tři góly... Ale to už je za námi, bod bereme my a o to jediné jde.“

Ujčík má trochu jiný pohled. „Když v play off ve třetí třetině vedeme 5:2, neměla by nastat situace, že se nakonec hraje prodloužení,“ má jasno jihlavský kouč. „Hrozně nás to mrzí, stojí nás to spoustu sil. Ale takový je někdy hokej.“

Faktory, které k nepochopitelným výpadkům vedou, jsou dva. „Je to dané tím, že soupeř má kvalitu, má šikovné hráče, kteří gól dokážou dát, dokážou si ho připravit. Ale opakují se nám i stejné chyby. Nedůraz, nepokrytí hráčů. Toho se potřebujeme vyvarovat. Protože nás to stojí síly a ty nám potom mohou chybět v sérii dál.“

Pozitivem zůstává, že jak ve čtvrtfinále proti Přerovu, tak nyní dvakrát se Sokolovem dokázala Dukla nakonec urvat výhru v nastaveném čase. „Myslím, že prohrát takhle soupeře asi bolí víc,“ je přesvědčen Ujčík.

„Určitě, prohra v prodloužení je o to nepříjemnější,“ souhlasí Kowalczyk. „Psychická výhoda pro nás to určitě trochu je. Série je aktuálně 2:0 pro nás, hraje se na čtyři vítězné. A s tím se jede do Sokolova.“

Na ledě soupeře, který ve čtvrtfinále překvapivě dokázal vyřadit Třebíč, se bude hrát ve čtvrtek a v pátek. „Uděláme všechno pro to, abychom se do Jihlavy vrátili,“ burcuje svůj tým trenér Baníku Martin Štrba, který ocenil nasazení svých svěřenců.

„Měli jsme velice špatný vstup do zápasu,“ připomněl, že Dukla v 9. minutě vedla už 2:0. „Ale smekám před klukama, že jsme to nezabalili. Hráli až do konce, dostali jsme to do prodloužení. Tam jsme ale udělali zbytečnou chybičku, která byla potrestaná.“

Varovný prst však visí i nad Duklou. „Hráli jsme slušně, měli jsme chvilkový blackout, který nás skoro stál zápas. Je to pro nás znamení, že ani na vteřinku nemůžeme vypadnout z role,“ uvědomuje si Ujčík. „ Co je ale pozitivní, že se tým dokázal v kabině sebrat, v prodloužení diktoval tempo a dokázal vyhrát.“