Do Jihlavy se ještě vrátíme, doufá sokolovský útočník Tomi

Po úvodních dvou semifinálových zápasech a dvou porážkách v prodloužení se hokejisté Sokolova ocitli v nepříjemné situaci. Ale pozor! Rozhodně to neznamená, že sérii balí. „Je to 0:2, ale ještě není konec. Hraje se na čtyři vítězství a my doufáme, že se sem vrátíme,“ vzkazuje útočník Vojtěch Tomi.