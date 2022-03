Dukla chtěla postup do finále uhrát na vlastním ledě, musela na západ

Jeho týmu tak nezbývalo než si zkusit finále zajistit ve včerejším pátém duelu na své ledě. „Nikdo nepočítal s tím, že bychom Sokolov vyřadili 4:0 na zápasy,“ připustil kouč Dukly. „Chtěli jsme se o to pokusit, ale nepovedlo se. Nyní se tak upínáme k domácímu zápasu, který chceme zvládnout a sérii ukončit,“ určil jasný cíl. „Věříme, že nás přijdou podpořit fanoušci a k postupu nám pomohou,“ přidal Ujčík své přání před včerejším duelem, který skončil po uzávěrce.

První ze tří mečbolů Jihlava neproměnila, když v Sokolově nedokázala navázat na čtvrteční jednoznačné vítězství 6:0.

„Nemysleli jsme na to, že je samozřejmost tady urvat i druhý zápas. Ale je jasné, že je to takové pohodlnější nastavení v hlavě. Když vyhrajete 6:0, myslíte si, že druhý zápas to půjde samo,“ připustil jihlavský útočník Filip Helt.

Baník po debaklu nastartovaly změny

Naopak Sokolov chtěl odčinit předchozí debakl. „Takový zápas jako ten třetí jsem nezažil. Sešlo se všechno špatné,“ kroutil hlavou forvard Baníku Stanislav Vrhel. „Ale dokázali jsme se z toho oklepat a ukázali jsme, že jsme dobří hokejisti.“

Pomohla řada změn, které trenéři Sokolova připravili. „Ve třetím utkání jsme nepodali dobrý výkon a chtěli jsme všechno změnit,“ prozradil asistent trenéra Baníku Vojtěch Šik. „Pozměnili jsme sestavu, přeházeli přesilovky a chtěli jsme jít do zápasu s vervou a bojovně. Rozdíl byl v nastavení hráčů a koncentraci na výkon,“ pokračoval.

Sokolov nastartovala 6. minuta, kdy se poprvé v sérii dostal do vedení. „Dali jsme první gól, což bylo hodně důležité,“ myslí si Vrhel.

„Samozřejmě je vždy lepší, když máte nějaký náskok. Ale my jsme dokázali poměrně rychle vyrovnat,“ zmínil Ujčík, že už o minutu a půl později bylo srovnáno. „Hodně rychle jsme si uvědomili, že to samo nepůjde,“ usmál se hořce střelec vyrovnávací branky Helt.

Ve druhé části Sokolov odskočil do vedení 3:1, na které Jihlava dokázala reagovat už pouze snížením Tomáše Čachotského. „Byli jsme v kontaktu, měli jsme ještě tři čtyři dobré střely, ale štěstí tentokrát nestálo při nás,“ litoval Ujčík.

59 vteřin před koncem tak svým zásahem Marek Sloboda definitivně rozhodl o výhře Sokolova 4:2. „Jsem rád, že jsme to zvládli. Těším se do Jihlavy, věřím, že to tam zvládneme,“ vzkázal na Vysočinu Vrhel. „Ukázali jsme, že máme na to, hrát s Jihlavou a sérii co nejdéle prodloužit. A ještě to třeba i otočit,“ přidal své přání.

Dukla zarazila myšlenky na obrat

Pro podobné plány však Jihlava nemá pochopení. „Chceme to ukončit už v pátém zápase,“ řekl jasně Helt. „Vrátíme se k tomu, co fungovalo, a půjdeme do toho s naším hokejem,“ doplnil.