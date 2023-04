Znojemské trable. Orli hrát první ligu zřejmě nebudou, hokejisté se zlobí

Ještě minulou středu měl jihomoravský klub zářné vyhlídky. Doma porazil ve čtvrtém duelu druholigového finále 5:0 marně se snažící Letňany, potvrdil svou dominanci a radoval se z postupu výš.

Ovšem o necelý týden později se už ve kdysi tradičním extraligovém klubu nejuchá. Hráči vyťukali na své účty následující text: „Pro nedostatečnou dotaci z města Znojma, která byla schválena dne 24. dubna zastupitelstvem, je sezona v první lize neufinancovatelná. I přes podporu majitele a partnerů klubu. Dotace byla schválena na čtyři miliony korun, což je o jeden milion méně než na poslední sezonu druhé ligy. Z tohoto důvodu se majitel rozhodl ukončit hráčům angažmá.“

Hokejisté Znojma slaví. Ale na jak dlouho?

Redakce požádala během úterý vedení hokejového Znojma o vyjádření, Orli ovšem spekulace o odmítnutí postupu komentovat nechtěli.

Podle zpráv iDNES.cz je situace uvnitř oddílu složitá a manažeři se momentálně snaží svérázného majitele Pavla Oheru uklidnit, aby nesahal k radikálním řešením. Náhlý konec hráčských smluv je však realitou.

Ještě v lednu Ohera hovořil o plánu na vysněný návrat do extraligy, kterou Znojmo opustilo v roce 2009. Po dvou sezonách v první lize přesídlilo do Rakouska, v tamní EBEL lize vydrželo kromě roční „covidové“ přestávky až do loňska.

Jakmile se vrátilo do struktury českých soutěží, nenacházelo konkurenci.

„Letos chceme postoupit do první ligy, do které se jde přímo bez baráže, za což jsme rádi. Pak bych chtěl jít krok za krokem co možná nejrychleji, musíme však brát v potaz, že je to pořád dost vzdálená budoucnost. Nevíme, jaká bude finanční situace,“ varoval Ohera.

O pár měsíců později rázem Orli řeší ekonomické potíže. Během sezony ukázali, že do druhé ligy výkonnostně nepatří. V základní části nebodovali za 40 zápasů jen jedinkrát, vyřazovacími boji prolétli bez jediného zaváhání.

Jenže co bude dál, teď netuší.