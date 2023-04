Hokejisté Znojma rozhodli drama s Chomutovem v poslední vteřině

Dramatický úvodní duel série, považované za předčasné finále v honbě velkých klubů za postupem do první ligy, však měl na znojemském ledě jiného hrdinu. V poslední vteřině normální hrací doby se trefil domácí zadák Jakub Jenáček a rozhodl o výhře Orlů 4:3.

Druhým zápasem se pokračuje v pondělí od 18 hodin opět na jihu Moravy, hraje se na tři vítězství. V druhém semifinále se ujal vedení Vyškov.

Znojmo do pokračování půjde ve velké euforii. Poprvé v play off muselo jako jasný favorit na postup o výsledek tvrdě bojovat, s Chomutovem po dvou třetinách prohrávalo 1:3. Náporem v poslední dvacetiminutovce hrozbu odvrátilo. „Ve druhé přestávce jsme si řekli, že to otočíme, že Chomutov musí odejít fyzicky,“ prozradil po siréně Jenáček.

Hosté po jeho vítězné brance protestovali, že padla po vypršení 60. minuty, výsledek se jim však změnit nepodařilo. Nervozita z ledu se pak přenesla na tribunu, kde vznikla šarvátka mezi fanoušky, do níž se musela vložit ochranka.

Semifinále ostatně už v napjaté atmosféře začalo. Před cestou do Znojma chomutovský klub oznámil, že mu Orli znemožnili utkání přenášet na internetu, což hosté nesli velmi nelibě.

„Tři sezony a 51 venkovních přenosů. Ze semifinálové série s HC Aptec Orli Znojmo vám však nenabídneme ani jeden venkovní duel. Domácí klub zamítl všechny naše žádosti a prosby, ať už o obrazový, či rozhlasový přenos,“ zveřejnili Piráti. Vedení Orlů se k tomu nevyjádřilo. Fanoušci Chomutova navíc v den utkání přišli s tím, že hokejisty na hotelu v noci rušil hluk z restaurace a ráno je vzbudil zvon z nedaleké kaple.

I začátek utkání byl ostrý. Ochladl na konci první třetiny, která musela být kvůli díře v ledu přerušena. Po opravě plochy to pak mezi soupeři zase vřelo až do poslední vteřiny, kdy se trefil Jenáček.

„Byl to těžký zápas. Ukázalo nám to realitu, jak je Znojmo opravdu našláplý. Ale myslím si, že jsme to rozehráli velice dobře, drželi jsme se systému, oni s ním měli problém, nejsou na to úplně zvyklí. Vedli jsme, jenže bohužel jsme to nezvládli. Za mě hlavně teda druhou třetinu, kdy jsme povolili. Pořád je to první bod, musí získat tři a v pondělí se s nimi o to porveme znovu,“ hodnotil zápas chomutovský kouč Kamil Koláček.