Bláznivá série Piráty posílila. Na Znojmo mají pifku kvůli zákazu přenosu

„Nechci shazovat východní skupinu, ale v naší západní je víc týmů na vyšší úrovni. U nich byli odskočení jen Znojmo a Vyškov, neměli tak těžké zápasy jako my. Možná budou trošku vysoko se sebevědomím, což by nám mohlo pomoct. Jsme dobrý tým, budeme makat a můžeme je zaskočit!“ věří chomutovský útočník Stanislav Vrhel.

Po čtvrtečním vyřazení Příbrami, kterou v rozhodující, páté partii Piráti přemohli doma 4:1, se Vrhel vrhnul na branku, posadil se do horní síťky a před domácími vlajkonoši si užíval opojný postup. V chomutovské Rocknet Aréně ho s týmem slavily tři tisíce fanoušků. Rekordní návštěva sezony, na druhou ligu výjimečná.

Fanoušci hokejistů Chomutova.

„Klobouk dolů před takovým počtem. A fandil celý stadion, nejen kotel za bránou,“ smekl domácí obránce Radek Havel. Maskot Picaroon mával transparentem Kde máš to svoje ticho, Šinágle? Reagoval tak na příbramského útočníka, který když zpečetil v zápase číslo 3 výhru v Chomutově do prázdné branky, dal si prst před pusu na znamení, ať jsou fanoušci zticha.

Tomuhle čtvrtfinále nechybělo nic. Mělo šmrnc, góly, vzestupy a pády, emoce, zvraty. Vždyť Piráti začali demolicí 14:1, jenže pak dvakrát prohráli 2:4 a 0:2 a museli odvracet příbramský mečbol. Zvládli to v poslední minutě čtvrtého zápasu, který vyhráli 4:3. A v klíčové, páté bitvě o všechno už si postup ujít nenechali.

„Ukázali jsme sílu a charakter týmu. Byli jsme odhodlaní sérii otočit,“ tvrdil chomutovský kapitán Viktor Hübl, mnohonásobný rekordman extraligy. Jeho parťák Vrhel byl z postupu u vytržení: „Vyhrát 14:1, pak dvakrát prohrát a dvakrát se klepat, že vypadneme… Byli jsme na lopatě, ale semkli jsme se a obrátili to, o to je postup hezčí.“

Navíc když happy endem skončil i hororový, nezaviněný pád Jakuba Chrpy hlavou na mantinel. Stadion ztichl, útočník opouštěl led na nosítkách. A zrovna když Piráti křepčili po konci utkání na ledě, překládali ho do sanitky; naštěstí všechny končetiny cítil. Ještě týž večer dorazil zpátky na stadion se zdravotním nákrčníkem, který mu obepínal namožený krk. „Zatrnulo nám,“ doznal vousáč Havel.

Chomutovští Viktor Hübl (vlevo) a František Lukeš vyhlížejí postup.

Vyzdvihl morálku svých Pirátů ve čtvrtfinálovém thrilleru: „Když jsme Příbram v prvním zápase přejeli, mysleli jsme si, že všechno půjde samo. Vyvedli nás z omylu. Naštěstí jsme to krásně ubojovali.“

Semifinále druhé ligy vypukne v neděli. O sérii Znojmo – Chomutov se mluví jako o předčasném finále, neboť jde o dva hlavní adepty postupu, druhou dvojici tvoří Letňany a Vyškov. Hraje se na tři vítězství, až finále na čtyři. V sázce je jen jedno místo v první lize.

„Obrat proti Příbrami nás maximálně posílí. Se Znojmem by to mohla být reklama na hokej. Svoji skupinu vyhráli s ohromným rozdílem, v play off nezatratili ani zápas. Těžký soupeř, ale bude to o nás, jak se k tomu postavíme,“ burcoval Havel, který před osmi lety krátce ve Znojmě působil v soutěži EBEL. „Ještě tam z té doby zůstali jeden dva kluci, ale v kontaktu nejsme. Chodilo hodně fanoušků a doufám, že i teď budou stadiony plné.“

Podle veterána Hübla může ze semifinálové čtyřky postoupit každý. „Jsme vyrovnaní. A vůbec nevím, jestli jsou Orli favorit. My hráli s jinými soupeři, oni taky. Uvidíme, až na sebe narazíme, první zápas něco naznačí,“ nevynášela legenda Litvínova předčasné soudy. „Nemá cenu skládat zbraně dopředu, hratelné je všechno a až tak odskočení nejsou.“

Navíc Piráti jsou silně motivovaní. Na soupeře mají pifku, protože jim nedovolil přenos venkovních zápasů. Na svůj Facebook napsali: „Každá série jednou končí. Tři sezony a 51 venkovních přenosů. Ze semifinálové série s HC Aptec Orli Znojmo vám však nenabídneme ani jeden venkovní duel. Domácí klub zamítl všechny naše žádosti a prosby, ať už o obrazový, či rozhlasový přenos. Nastalá situace nás mrzí, neboť v posledních třech letech jsme navštívili hodně klubů a zimních stadionů. Orli jsou prvním, který nevyhověl naší žádosti.“

První dva zápasy se hrají ve Znojmě a na ledě Letňan v neděli a pondělí, odvety na stadionech soupeřů jsou v plánu ve čtvrtek a případně v pátek.