Zákopová válka o hokej ve Znojmě. První liga? ICEHL? Nový klub?

„Před několika týdny se byli na radnici zeptat, zda by je město podpořilo. Dostalo se jim odpovědi, že pokud by byl projekt právně v pořádku, tak ano,“ řekl redakci muž, který je s jednáními obeznámen.

V brzké době by se mělo rozhodnout, zda se novému subjektu, vedenému bývalým sponzorem Orlů Hynkem Blahou, podaří Znojmo na mezinárodní led skutečně vrátit. Pokud ano, současní Orli by mu ustoupili. Vyklidili by zimní stadion, dali by k dispozici práva na hraní třetí nejvyšší soutěže, která mají, a zřejmě by se rozpadli.

Pod označením Orli vystupují hokejisté ve Znojmě od roku 1993, kdy jim ho vetknul tehdejší majitel Jaroslav Vlasák. Nový klub podle zdroje iDNES.cz pracuje s variantou názvu HC Znojmo.

„Vedení HC Orli Znojmo blahopřeje k tomuto kroku (snaze o návrat ICEHL) a vyjadřuje radost z toho, že se na znojemský zimní stadion vrátí hokej nejvyšší kvality. Tento projekt má obrovskou podporu znojemské radnice, především zastupitelů z řad znojemské SPD: paní Svedíkové a paní Šalamounové, které mají být součástí organizačně řídících struktur nového hokejového subjektu,“ napsal majitel Orlů Pavel Ohera (na snímku) v pátek na klubovém webu.

Pro dva není místo

V současnosti sice Ohera a jeho kolegové chystají Orly na příští sezonu ve druhé lize, prohlásil však, že stadion, který je majetkem města, je připravený – pokud ho radnice pronajme někomu jinému – do 1. července vyklidit. Jinak to ostatně ani nejde, pro dva týmy není na stadionu dostatek prostoru.

„Kdyby se snad náhodou projekt přístupu do ICEHL z nějakých nepředvídatelných okolností opozdil, rozhodli se HC Orli Znojmo druhou ligu přihlásit. V okamžiku podpisu smlouvy ICEHL s novým subjektem pana Hynka Blahy jsme okamžitě připraveni tuto přihlášku zrušit,“ přisazuje si Ohera na webu Orlů poněkud štiplavě.

Doplňující otázky MF DNES včera nechtěl zodpovědět. „Čekám, co bude, teď to nezáleží na mně, takže dál bez komentáře. Uvidíme, jak se k věci veřejně postaví město,“ řekl.

Vyjádření k boji o vládu nad znojemským hokejem se včera zdržela i starostka Ivana Solařová (ANO), jež na dotaz nereagovala. Oherou zmíněná místostarostka Petra Svedíková Vávrová (SPD) se sice konkrétní reakci vyhnula, ale naznačila, že spolupráce politiků a Blahovy nové hokejové skupiny je možná. „Zatím se stále jedná, jakmile bude jasněji, máme nachystáno společné prohlášení,“ sdělila v SMS.

Stejnou pozici v „zákopové válce“ zaujal i Blaha, jehož spolupracovníkem je bývalý hokejista Radim Antonovič. „Na základě právního doporučení se musím zdržet komentáře,“ pověděl stručně.

Že je dění ve Znojmě daleko složitější, než se z příslibu o vyklizení stadionu v podání Pavla Ohery může zdát, o tom svědčí i negativní reakce vedení ICEHL ke spekulacím o vstupu českého týmu do soutěže.

Přestože měl Blaha o přijetí již zažádat, vedení ligy na serveru hockey-news.info odmítlo, že o přístupu (staro)nového člena jedná. „Liga v současnosti nevede žádnou diskusi ani jednání se současnými nebo potenciálně budoucími manažery hokejového klubu ze Znojma,“ cituje vedení ICEHL server.

Ani o tom, co by se dělo, kdyby se mu nepodařilo „místenku“ do ICEHL získat, a zda má se Znojmem záložní plán, nechtěl Blaha mluvit. „Též bez komentáře,“ řekl.

