ZVOLNĚNÍ: Hledá se odpadlík. Jágr brání Rytíře, ve Zlíně vládne paskvil

Na špici tabulky i individuálních statistik se protáčí různé týmy i nová jména. Daleko zřetelněji se po čtvrtině základní části jeví hledání extraligových odpadlíků.

Kluby ze Zlína i Kladna spojuje obava o extraligovou existenci, k níž doputovaly jinou cestou.

Na úpadku Zlína, který ještě před sedmi lety slavil titul, se poslední sezony projevuje odchod členů schopné generace a podivnosti při řízení klubu. Jako prezident zaštiťuje zlínský hokej primátor Jiří Korec, jelikož město vlastní v klubu největší podíl 49 procent. Na plný úvazek v něm nepracuje ani trio Kamas, Štětkář, Marušák, které klub řídí jako rada jednatelů.

Klub po loňském odchodu Martina Hostáka nemá už ani obsazenou pozici generálního manažera. Paskvil v kancelářích se zrcadlí v bídě na ledě, která věrné a zasvěcené fanoušky už ani nepřekvapuje.

Překvapení nepředstavuje ani kladenské umístění. Víc spíš zaujme ošemetná závislost Rytířů na plejerovi, který za pár měsíců oslaví padesátku.

Kladno s Jágrem? 11 plnohodnotnějších startů. 11 bodů.

Kladno bez Jágra? 3 zápasy, započítáme-li i jeho dvouminutovou epizodku s Plzní, než se zranil. 0 bodů. Skóre 2:13 a impotence v útoku.

„Když hraje Jágr, mužstvo má daleko lepší projev a boduje,“ všímá si Antoš. „Může to být tím, že se hráči daleko víc snaží, když je majitel přímo na ledě.“

Zlín má legendy, Jágr zase konexe a Plekance

Snaží se i ve Zlíně. Obměnil se trenérský tým. Přesvědčili klubové legendy Petry Lešku s Čajánkem k nouzové výpomoci. Leška se do funkcionářské struktury zapojil jako asistent sportovního manažera, Čajánek zase jako specialista vylepšuje základní dovednosti jako bruslení nebo vhazování.

Ve Zlíně se rázem o desítky minut protahují tréninky. V klubu jako na smilování čekají na listopadovou reprezentační přestávku, aby s novým kondičním expertem Liborem Chytilem dohnali mizernou fyzičku. Ještě víc ale než postavení v tabulce straší, jak Berani na dno narazili.

Seriál Zvolnění Ač jsme se za poslední dobu naučili spíš skloňovat slovo rozvolnění, server iDNES.cz z něj ubírá první dvě písmenka a už čtvrtou sezonu pokračuje v hokejové seriálu Zvolnění. V nepravidelné rubrice se budou reportéři MF DNES a iDNES.cz vážně i nevážně zabývat aktuálním extraligovým děním. Všechny díly seriálu najdete ZDE

Ze čtrnácti duelů ani jednou nevyhráli za tři body. Ani jednou protivníka nepřehráli. Nesčítají sice haldy ostudných výprasků, ale v závěru se kolikrát ani nezmůžou na pořádný nápor. Byť prezident oddílu a primátor města Korec v minulém týdnu vykládal o zlepšení, zlínští hokejisté po porážkách rozhodně nemohou hořekovat nad smůlou nebo nepřejícími okolnostmi.

„Trenér nebo vedení můžou říkat, že to není hrozné, protože chtějí klukům psychicky pomoct,“ poznamenává Antoš. „Možná se to nezdá, ale doopravdy stačí uhrát tři zápasy, máte devět bodů a jste někde jinde. Jen nejsem teď úplně přesvědčený, že to Zlín zvládne.“

Je pravděpodobnější, že slušnější šňůru uválčí Rytíři, jenže i za tím se skrývá podtržené ALE. Nezbytné podmínky představují nahodilosti jako příznivější los a především sloužící zdraví tandemu Jágr + Plekanec, kterým však dohromady je bezmála 88 let.

„Teď se také ukáže, kdo má jaké vyjednávací schopnosti. Tým se dá oživit výměnou, jen musíte sledovat trh,“ prohodí Antoš. I v tom může mít Kladno navrch.

Přátelské vazby udržuje šéf Jágr s majetným pardubickým protějškem Petrem Dědkem. Nejen na mapě je z Kladna blíž i do hlavního města, kde sídlí Sparta, i některých dalších klubů z Čech. Nic si nenalhávejte, i polohu hokejista nebo zahraniční posila zohledňuje. Stěhování na Moravu - a navíc do prostředí, které nepůsobí úplně zdravě - pro leckoho nevypadá lákavě.

Vážnost a hloubku zlínských problémů vykresluje třeba přesun boleslavského dua Flynn + Zbořil. Na nejvyšší soutěž zajímaví útočníci zatím jen zapadli do zlínské šedi.

Zlínské výjimky potvrzující pravidlo

Stále můžete namítat, že se jedná o předčasné soudy po seznamovací čtvrtině. Rozšířená, patnáctičlenná extraliga ojediněle nabízí víc možností na nápravu. Krize může paralyzovat i daleko ambicióznější mančafty. Na druhou stranu, podívejte se na rozjezdy a konečné resumé nedávných ročníků.

Ač se systém soutěže poslední dobou opakovaně mění (play out, baráž, přímý pád nebo nesestupový ročník), většinou platilo: Kdo se plácá dole po čtvrtině, nevymotá se a zůstane ve spodině.

Nejzajímavější výjimky potvrzující pravidlo za poslední dekádu vyráběl Zlín. Třeba předloni v polovině října uzavíral extraligu, z níž se stejně jako v aktuální sezoně přímo padalo do první ligy, ale nakonec opustil skupinu ohrožených týmů a místo toho se podíval do předkola.

Před sedmi lety se po mistrovském vystřízlivění vyšvihli Zlínští z posledního fleku dokonce až na šestou příčku.

Teď by mu postačilo daleko skromnější posun. Jenže otázkou je, zda na něj má síly a lidi.