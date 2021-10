Splněný dětský sen, mladík položil Spartu. Rozkoukávání Kladna končí, říká

Filip rozhodl o výhře Kladna v 15. kole nad Spartou 4:3 po nájezdech. „Modlil jsem se, aby nikdo od nich nedal, abych mohl jít na nájezd s klidnou hlavou. Dopředu jsem věděl, co udělám. Jsem moc spokojený,“ vyprávěl nevysoký střelec s aktuální bilancí 3+2.

Musíte být víc než to, ne?

Jsme v euforii, určitě. Když se kluci tlačili do brány a dvacet sekund před koncem třetí třetiny srovnali na 3:3, zažívali jsme něco úžasného. Pak nájezdy... Kluci už v kabině říkali, že ten můj gól se oficiálně nepočítá, ale mně na tom nezáleží. Máme dva body do tabulky.

Už jste mluvil s pokladníkem?

No, už tak tam mám vysokou částku za první gól, kterou musím ještě splatit. Visí mi tam toho hodně. (smích)

Berete výhru nad Spartou speciálně i proto, že dorazilo čtrnáct tisíc fanoušků?

Ze začátku jsem byl trochu nervózní, ale to opadlo. Splnil jsem si dětský sen, odehrál jsem první zápas v O2 areně, hokej se mohl líbit, navíc naši fandili víc než domácí fanoušci. Úžasný!

S azylem v Chomutově se to asi nedá moc srovnávat.

Rozdíl vidíte, když tam dorazí třináct set lidí, ale my jsme za ně rádi. Mají to těžké, přesto nás podporují. Ženou nás vpřed.

Kde jste vzali sílu utkání otočit ze stavu 1:3?

Pravda, z naší strany to bylo dnes docela utahané, nehráli jsme, jak bychom chtěli, byť celkově jsme předvedli dobrý zápas. Ke konci jsme jednoduše sebrali všechny síly, co v nás zbyly.

Pořád vám patří předposlední místo v tabulce. Může vás výhra nakopnout?

Je to zvláštní, ale proti lepším týmům se vyhecujeme víc. Pak přijedou jiné kluby a my hrajeme úplně jinak. Musíme si tohle v hlavě srovnat a přistupovat ke všem jako teď ke Spartě.

Sledujete tabulku? Za vámi je pouze Zlín.

To víte, že ano. Opravdu potřebujeme teď každý bod. Mrzí nás, že ztrácíme vyrovnané zápasy.

Máte za sebou čtvrtinu soutěže, jaká byla?

Těžká. Přišlo mi, že jsme se hodně rozkoukávali. To ale teď končí, v pátek jedeme do Vítkovic, začíná nová čtvrtina a my jedeme dál s větším sebevědomím. Jen se po Spartě nesmíme uspokojit.

Jak si vy osobně užíváte první sezonu v extralize?

Hrozně moc. První zápas jsem odehrál už před dvěma lety, ale spíš shodou náhod a nastoupil jsem jen na tři minuty, takže jsem si to tolik neužil. Teď od trenérů dostávám důvěru, trávím na ledě dost času na to, kolik mi je. Za to jsem rád.

Podívejte se na Filipův nájezd: