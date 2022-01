Smutná inventura zlínských trejdů a posil. Většina zapadla do podprůměru

Vlasatý centr je posledním z houfu hráčů, kteří se protočili zlínskou sestavou v letošní extraligové sezoně. Jenáček by z nich (41) hravě poskládal dva kompletní týmy. Těch, kteří mužstvu pomohli, by ale nedal dohromady ani jednu celou pětku.

I proto Berani 16 kol před koncem základní části balancují nad hranou prvoligové propasti, kam dříve nebo později s největší pravděpodobností po 42 letech v nejvyšší soutěži zahučí.

„Když jsi od prvního kola poslední, snažíš se s tím něco dělat. Jinak to všichni zhodnotí tak, že děláš prd a necháš to plynout. A v tak zoufalé situaci děláš kolikrát rozhodnutí, která si zpětně vyhodnotíš, že nebyla dobrá,“ shrnul Jenáček zlínské trejdy.

Ne že by z nich klub vyšel oškubaný jako dědeček z pohádky, který měnil a měnil, až vyměnil a z hroudy zlata mu zbyla jehla, kterou stejně cestou domů ztratil.

Zlínské posily Statistiky hráčů, kteří přišli v sezoně ● Obránci Roberts Mamčics 21 0+6 -11 *Tomáš Hanousek 12 0+1 -14 ● Útočníci Radek Veselý 32 2+5 -4 *Oscar Flynn 27 3+4 -10 *Adam Zbořil 16 1+1 -12 Patriks Zabusovs 16 4+3 -6 Vlad. Michasenok 14 2+4 -5 Alexandre Mallet 15 1+4 -3 Valentin Claireaux 2 1+0 -2 Pavel Makarenko 2 0+1 -1 Pozn: Čísla za jménem - počet odehraných zápasů, góly a asistence, +/-. *Ve Zlíně už nejsou.

„Za Fořťáka tady máme ve finále Valentina a Malleta. Jestli je to dobrá výměna, nebo ne, nevím,“ pokročil Jenáček rameny.

Zbořil s Flynnem, kteří v říjnu přišli z Mladé Boleslavi za kapitána Tomáše Fořta, jsou fuč a nikomu to nevadí. Zbořil nevydržel ve Zlíně ani dva měsíce a na začátku prosince si balil kufry za brněnského Alexandra Malleta. V lednu se Flynn vrátil do Boleslavi výměnou za Claireauxe.

„Zbořil měl za pár zápasů minus deset (účast při obdržených gólech). Flynnovi jsme hledali místo, ale ani jemu to tady nesedlo,“ naznačil Jenáček, že se klub obou fluktuantů nakonec rád zbavil.

Byť Flynn patří mezi nejproduktivnější posily, 7 bodů ve 27 zápasech není žádná sláva.

„My i oni jsme si od angažmá ve Zlíně slibovali více. Fořťák by za to tady dýchal, ale ve chvíli, kdy za něj byli na stole dva hráči, jsme do toho šli,“ prohodil Jenáček.

Ještě hůře to dopadlo s obránci. Sled trejdů, který odstartoval listopadový odchod stále nejproduktivnějšího zlínského hráče Tomáše Mikúše do Karlových Varů, vyústil ve fiasko.

Petr Šidlík, který byl součástí poslední směny s Boleslaví za zoufale hrajícího Hanouska, vzkázal, že raději ukončí kariéru.

„Ukazuje to na současnou dobu. Před několika lety by bylo nemyslitelné, aby hráč takhle reagoval. Prohlásit, že když to není dojezd z domova, tak nikam nepůjdu a končím s hokejem, je neprofesionální, neuvěřitelné, nepochopitelné. Boleslav za to nemůže. Všechno bylo podepsané,“ žasl nejen Jenáček.

Zlínský Oscar Flynn padá po kontaktu s Markem Ďalogou z Brna.

Naštěstí pro Zlín se nevešel do lotyšské nominace na olympiádu obránce Roberts Mamčics, jedna z mála posil, do nichž se klub trefil.

Patriks Zabusovs s Vladimírem Michasenokem se po slibném nástupu vytratili a v úterý ani nehráli. Zatímco Michasenok odletěl pro pracovní vízum, Zabusovs se nevešel do sestavy.

„Několik zápasů neplnil svoje úkoly a dopředu z něho také nic nevypadlo. Dostal jeden zápas, aby si to uvědomil. Nepracuje, jak má ve svých 21 letech pracovat,“ vzkázal Jenáček.