Obránce Zlína: Už do nás bijí na zemi, ale když se seřveme, začneme hrát

Výhra po čtyřech jasných porážkách v řadě. Jak jste si zařvali v kabině?

Umírněně, protože jsme po Kladně vyhráli až teď. Není moc z čeho se radovat. Byly pasáže, kdy jsme zase mohli dostat nasypaných šest gólů. Takže buďme rádi, že jsme v základní hrací době dali tři, což je pro nás nadstandard. Dva body bereme.

Ani ztráta 1:3 vás nedostala do kolen. Jak to?

My letos dostali tolik ran, že do nás bijí už na zemi. Nemáme kam níž jít, víc nás to už srazit nemůže. Odrážíme se jen nahoru.

Dvakrát jste ztráceli o dva góly, přesto jste nevypadali odevzdaně.

O první přestávce se zvýšil hlas. (Obránce) Ondra Němec si vzal slovo, klukům to trochu vysvětlil a zapnuli jsme. To je přesně ono. Na nás se asi musí řvát. Když se seřveme, začneme hrát. Pak jsou samo sebou zápasy, kdy už to nedotáhneme, takže ten efekt není takový. Asi se musíme seřvat hned před první třetinou.

Od předposledního Kladna vás dělí 13 bodů, máte zápas k dobru. Čím se hecujete?

To prostě musí jít, každý sportovec to má v sobě. Kdo se nevzdá, toho ještě neporazili. Musíme bojovat, nejde ukončit sezonu na konci ledna. Jestli to tak někdo cítí, nemůže dělat profesionální sport. Samozřejmě, taky se svěsí hlavy. Ale je nás pětadvacet, musíme se podpořit, hokej je kolektivní sport. Když už je někdo dole, ostatní ho musí nakopnout.

A jak vás nakopne obrat v Litvínově?

Určitě nás zvedne. V sobotu máme trénink, v neděli další zápas a může to být zase úplně jinak. Já doufám, že nás to nakopne. Bude to derbíčko, s Kometou jsme vždycky bodovali, musíme tu šňůru prodloužit. A bojovat. Žádný krásný hokej to do konce sezony už nebude.

Co za výhrou stálo herně?

Konečně jsme začali v útoku plnit, co jsme měli. Od 2. třetiny jsme byli aktivnější, udrželi jsme se víc v jejich pásmu, oni nás pak ohrožovali jen z protiútoků. Nějaké chyby tam byly, z přemíry snahy dopředu se otvírala okénka dozadu. Přijde mi, že když hrajeme ofenzivně, nějaké šance máme, můžeme dát gól. Tři jsme dali, tři dostali, těžko se to komentuje, jsme dole. Musíme bojovat, bojovat, bojovat.

A omezit chyby?

Určitě. Vždyť oni nám ujeli dokonce dva na nikoho. Přežití těch velkých situací nám pomůže. Libor Kašík to zase vychytal, gólmani podávají dobré výkony. Jenže my když se neudržíme v útoku a nedáváme góly, vždycky nějaký dostaneme. Nehrajeme ani na 0:0, ani na 6:6.