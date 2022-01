Litvínov po kolapsu: Hnus! Už nejsou devadesátky, abychom se nehýbali

„Už asi dvanáctý nebo třináctý zápas vedeme, a prohrajeme, to je vrchol všeho. Za stavu 3:1 deset minut před koncem to už nemůžeme pustit. Nedáváme tutovky, nevyhráváme souboje, nevyblokujeme jedinou střelu od modré, nejsme tomu ochotní dát víc,“ hřímal i trenér Vladimír Růžička, ale Zdráhalova zlost byla tentokrát ještě naléhavější.

Málo platný byl Litvínovu jeho excelentní výkon; první gól uzdravený dravec pomohl připravit a další dva po sólech sám dal. Za spasitele nakonec nebyl. „Cítím se dobře, jenže mě nebaví, když boduju, ale prohráváme. Nemám slov k tomu, co jsme ukázali, to byla slabší Chance liga, možná ani to ne,“ štvalo Zdráhala. „Na Spartě jsme byli lepší, prohráli jsme. Dneska jsme byli suverénně horší, ale neumíme to ukopat jako Sparta.“

Když Verva před půlkou 3. třetiny zvýšila na 3:1, zdálo se, že tříbodovou výhru aspoň upoceně urve. Jenže Berani dvěma ranami v rozmezí 56 vteřin srovnali. A v prodloužení dílo litvínovské zkázy dokonal hostující Hejcman.

„Nebylo tam nic. V obranném pásmu děláme hloupé chyby, jsme nedůrazní, nemáme pohyb. Bez něj se hrát nedá, už to nejsou 90. léta. Hokej je teď o pohybu, a když se nebudeme hýbat a budeme se bát hrát, dopadne to tak, že se v tabulce neposuneme.“

Nahoru a dolů, to je zatím sezona Litvínova, který nevzpružila ani trenérská rošáda. „Naše výkony nejsou konzistentní, nemáme žádnou šňůru. Nepamatuji, že bychom vyhráli tři čtyři zápasy po sobě. A i když vedeme skoro celé utkání, dokážeme to podělat. Jako dnes, se Spartou, Třincem… takhle bych mohl jmenovat patnáct zápasů,“ zajídá se to Zdráhalovi.

Výmluvu v nedávné karanténě nehledal. „Neměli jsme problém, na Spartě jsme vypadali dobře. Nevím, co se dneska stalo. Jestli máme covid nebo nějakou nemoc… vypadalo to tak,“ nechápal nejlepší střelec Litvínova, který nasázel už 14 gólů. „Zlín přijel v den zápasu, hrál po sedmi hodinách v autobuse a ještě po covidu. Nevím, co chceme víc. A oni vyhrají za dva body.“

Litvínov se horkotěžko drápe do dvanáctky, která si zahraje vyřazovací fázi o titul. Teď je třináctý, o bod za Karlovými Vary. „Bouřka v kabině? Už to musí být hlasitější, není na co čekat. Tým je docela silný, neměli bychom hrát 12.-13. místo, hráči jsou kvalitní. Ale nevím, co je špatně. Nedokážeme hrát šedesát minut. Vedení bude naštvané, trenér taky,“ uvědomuje si Zdráhal.

V neděli chemici hostí předposlední Kladno, což je další klíčová bitva, která může předurčit, o čem bude litvínovský finiš základní části. „Jestli takhle budeme pokračovat, můžeme za měsíc na dovolenou. Proti Zlínu to byl asi nejhorší týmový výkon v mojí kariéře, byli jsme fakt suverénně horší,“ čertil se Zdráhal. „Kladno boduje a ten náskok není tak velký. Jestli chceme hrát jako proti Zlínu, můžeme se na nás dotáhnout.“

Trenér Růžička si zatím marně láme hlavu, jak mužstvo zvednout. „Nevím, jestli jsme Zlín podvědomě podcenili, ale my nemáme proč, taky se motáme dole. Přístup je špatný, musíme se hodně probrat.“

Přijde budíček už proti Rytířům?