Ráno s juniorkou ve Varech, večer hrdinou v Brně. Rymon rozhodl nájezdy

V extralize hrál sedmnáctiletý Dominik Rymon v této sezoně poprvé a celkově jenom podruhé. Karlovy Vary ho do Brna povolaly kvůli tomu, že jim ze sestavy vypadlo několik hráčů.

„My jsme byli připraveni dát mu šanci už dřív, ale byl zraněný. Teď začal hrát za juniorku. Čekali jsme, až bude příležitost, teď nám vypadl Jirka Kulich a tak jsme za něho dali typologicky podobného hráče,“ řekl karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Rymon se zařadil na křídlo třetího útoku. Z Karlových Varů s ním auto vyráželo o půl dvanácté, do Brna dorazil zhruba tři hodiny před zápasem. „Lepší dozvědět se to takhle než to vědět dva dny před zápasem. To bych byl asi nervózní. Při té rychlosti jsem na to ale neměl čas,“ přiznal Rymon s úsměvem.

Nebyl sám, kdo spěchal Západočechům pomoct proti silné Kometě. Karlovy Vary to měly o to složitější, že zůstávaly na Moravě po středečním utkání ve Vítkovicích. Ráno v Brně trenéři zjistili, že jim vypadlo pět borců. Náhradníky sbírali po jednom nebo po dvou z různých měst.

„Některé jsme volali z Třebíče, ti to měli trochu blíž. Volali jsme do Sokolova, Dominik přijel z juniorky. Kluci se museli dostat přes půl republiky. Logisticky to bylo náročnější, a jsem rád, že všichni hráči všechno nechali a přijeli nám pomoct. Odvedli maximum, které mohli, za to jim patří velký dík, stejně jako všem, kteří nám s logistikou pomohli,“ vyprávěl Mariška.

Sedmnáctiletý Rymon celé tohle úsilí korunoval v nájezdech. Mazácky překonal Marka Čiliaka, debutujícího v brance Komety po příchodu z Popradu, zakončením po blafáku pod horní tyč.

„Všiml jsem si, že jede mladý hráč, takže jsem počítal s tím, že bude asi šikovný, když mu Karlovy Vary věří. Že tedy asi nebude střílet, ale provede nájezd technicky. Měl jsem tam i lapačku, ale hodil si to na bekhend a trefil to dobře,“ pochválil exekutora slovenský gólman.

Rymon přiznal, že ho před nájezdem uklidnil i pískot brněnských fanoušků. Závěr byl nervózní, rozhodčí Kometě v 59. minutě neuznali gól, kterým by vyhrála v normální hrací době, a atmosféra v hale se od toho momentu dala krájet.

„Nájezdy mívám pade na pade. Říkal jsem si, že bych mohl jet. Gólman byl trochu zalezlý, tak jsem to zkusil takhle,“ usmíval se mládenec s mřížkou před obličejem.

Od spoluhráčů pak dostal na památku puk, kterým Energii vyválčil cenné body. Spoluhráči mu výrazně pomohli hlavně před utkáním, kdy s ním probrali taktiku.

„Řekli mi, co nacvičujeme, co hrajeme, jak zakládáme útok. Byl jsem připraven,“ usmíval se Rymon. Trenéři mu dali důvěru i na přesilovku. „O té jsem nevěděl, že odehraju. Překvapilo mě to a jsem za to rád. Přesilovky hraju jedině uprostřed, tam jsem se postavil a věděl jsem, co mám dělat,“ řekl mladý útočník.

V sobotu už by ho měl čekat zápas za juniorku doma proti Mladé Boleslavi. Pokud si ho tedy nenechají při rozšířené marodce trenéři áčka a nepošetří ho na další kolo.

V Brně je musel potěšit nejen gólem, ale i celkově výkonem.

„Dominik je talent. Jsme rádi, že ho máme v organizaci. Chytil šanci za pačesy, podal statečný výkon, a co předvedl na konci, za to klobouk dolů. Zachovat chladnou hlavu a předvést technicky tak povedený nájezd, to je něco,“ vyzdvihl Mariška.