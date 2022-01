Pšurný myslí ve Vsetíně na extraligu. Potíže Zlína tušil

„V kabině probíráme, kdo by mohl hrát baráž. Zlín má velkou ztrátu a je otázka, jestli je v jeho silách to zvrátit. A ani není jisté, že v baráži skončí Kladno,“ dumá Pšurný, jehož volný pád mateřského klubu nepřekvapuje. „Nechci si hrát na generála, ale o dění v klubu mám přehled. Nabalovalo se to delší dobu. Je to logické vyústění situace.“

Jako spousta jiných zlínských odchovanců skončil za Syrákovem. Na Lapač to vzal oklikou přes několik týmů, na konci listopadu tam odešel hostovat z konkurenčního Přerova.

„Bude se opakovat, když řeknu, že to pro mě byl tehdy šok. Nečekal jsem to. Postupem času se to srovnalo a nakonec je to pro mě vítaná změna. Cestování je sice náročnější, ale po sportovní stránce si nemám nač stěžovat,“ říká 36letý útočník.

Šestinásobní extraligoví šampioni mají nejvyšší ambice. Už léta se touží vrátit do extraligy, ve které Pšurný odehrál bezmála 400 zápasů.

„Mančaft má svoji sílu, ale i svoje mouchy, jako všude. Do play off je ještě daleko, teď se chystáme na nejbližší utkání se Slavií,“ zmiňuje sobotní domácí zápas.

Ten předchozí na ledě Litoměřic se Vsetínu povedl náramně. Suveréna soutěže, který předtím vyhrál 16 duelů v řadě, přemohl 3:1 a v sezoně ho porazil už podruhé.

„Vždycky pomůže, když zdoláte lídra. Navíc jsme předtím dlouho nehráli,“ připomněl Pšurný, že Vsetín nastoupil k ligovému utkání po dvoutýdenní nucené pauze způsobené omikronovou nákazou.

V tabulce si upevnil třetí místo, mezi ním a Litoměřicemi ale pořád zeje propastný rozdíl 16 bodů.

„Matematicky je můžeme do konce základní části dohnat, ale to není naším cílem. A sezona se počítá až po play off. Kolikrát vypadl vítěz základní části už v prvním kole,“ podotýká Pšurný, který z pozice centra vede elitní vsetínský útok s produktivními křídly Jonák-Rob.

„Vyhovíme si. Oba mají extraligový potenciál. Jsou v nejlepších letech. Po návratu do Vsetína jsou znovu tahouny mužstva. Já se jim to snažím nekazit a přispět svojí trochou,“ směje se Roman Pšurný.