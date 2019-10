Lékař kývl a Slovinec se těší, že bude hrát. Zlínu chce pomoci ze dna

Jak by také ne. Dvojnásobný účastník olympijských her hrál ostré utkání naposledy 22. února v Soči za Slovan Bratislava. Od té doby kurýroval nevyzpytatelná záda.

„Jsou ve stoprocentním stavu. Už v létě to bylo na dobré cestě. Chtěl jsem hrát naplno, ale doktor stále říkal, dávej pozor, kdyby přišel nějaký těžký hit, nastala by komplikace,“ vysvětloval Jeglič pozdější nástup do sezony.

Když dostal minulý pátek od lékařů zelenou, zjistil od svého agenta, že se o něho zajímá Zlín. Poté, co získal pár základních informací, se o víkendu sbalil a v pondělí dorazil na Moravu.

„Raduji se, že jsem tady a můžu opět hrát,“ svěřoval se v rozhovoru pro klubový web se svými první dojmy.

Po pěti letech v Kontinentální lize, v níž vystřídal bratislavský Slovan, Novgorod, Nižněkamsk a opět Slovan, zkusí restartovat kariéru v extralize, která v jeho bohaté sbírce soutěží zatím chyběla.

Příchod do neznámého prostředí mu usnadnil slovenský brankář Marek Čiliak, se kterým se loni potkal ve Slovanu. A také slovenština, kterou pochytil v Bratislavě.

„Poslouchat češtinu je trochu těžší, ale v pohodě se domluvím,“ usmívá se jedenatřicetiletý rodák z Kranje, jehož Svoboda plánuje postavit do centra útoku s křídly Hermanem a Šlahařem.

„Je to kvalitní hráč. Hodně si od něho slibujeme,“ věří Svoboda, že Jeglič najde ve Zlíně znovu hokejovou pohodu.

Jestli bude pro mužstvo přínosem, ukáže následujících pět zápasů před reprezentační přestávkou. On i francouzský reprezentant Valentin Claireaux jsou ve Zlíně na zkoušce. „Na obou je vidět, že mají chuť a nejsou zatížení žádnou minulostí,“ poznamenal Svoboda.

V případě Zlína posledním místem v extralize.

Zatímco s Jegličem a Claireauxem Svoboda počítá, švédský útočník Rickard Palmberg to má ve Zlíně nahnuté. I když už je letní posila po otřesu mozku ze zápasu v Litvínově, v pátek od 17.30 hodin proti Mladé Boleslavi se do sestavy zřejmě nevejde. „Spíše ne,“ reagoval Svoboda na otázku, jestli Palmberga nasadí.

Po pátečním mači přivítají Berani v neděli od 15.30 hodin Karlovy Vary a cíl před sérii dvou domácích duelů je jednoznačný - co nejdříve se odlepit od dna tabulky. „Doufám, že vyhrajeme a já k tomu pomůžu,“ přeje si nejen zlínský debutant Jeglič.