Hráči nejsou skleslí, zjistil zlínský kouč Svoboda po svém návratu

Stres na sobě nedává znát. Alespoň ne navenek. Přestože jsou hokejisté PSG Zlín aktuálně posledním týmem extraligy, po pátečním tréninku odcházel staronový kouč Beranů Robert Svoboda s pozitivní náladou. Svému parťákovi Martinu Hamrlíkovi do práce na ledě nezasahoval, pak se s úsměvem podělil o své první dojmy.

„Chtěl jsem se podívat, jak to vypadá. Jsem mile překvapený. Hráči jsou dobře připravení, mají chuť do tréninku, neviděl jsem žádné náznaky rezignace,“ těší Svobodu, který k áčku opět povýšil od juniorky. Ještě čtvrteční trénink vedl Antonín Stavjaňa, večerní mimořádné zasedání klubových špiček však nastartovalo trenérskou rošádu, která po sedmi měsících vrátila k extraligovému mužstvu Svobodu.

„Dlouho jsem neváhal. Práce mě bavila, dva roky byly fajn. Věřím, že se nám to podaří zase dostat nahoru,“ připomíná Svoboda, že i podruhé nastupuje k týmu v nekomfortní situaci.

Letos o to horší, že po zrušení baráže nejslabší extraligový celek přímo padá.

„Kdo by si přál přebírat tým v takové situaci? Ale zápasů zbývá spousta. Povzbudivé je, že trénink byl velmi dobrý a hráči nejsou skleslí. Nejsme malověrní. Zkusíme to přenést do zápasů a chytit se výsledky, které můžou zvednout sebevědomí,“ věří Svoboda v obrat.

Před třemi lety se mu to spolu s Hamrlíkem povedlo. I když Beranům o bod uteklo předkolo play off, starostí s hrozící baráží se rychle zbavili a v dalších dvou sezonách se tým vždy zlepšil – herně i výsledkově. I proto překvapilo, když Svobodovi generální manažer Martin Hosták neprodloužil smlouvu.

„Proč? Je to spíš otázka pro někoho jiného. Asi byly jiné ambice. Chtěli změnu. Mě to samozřejmě mrzelo,“ přiznává Svoboda s odstupem půl roku.

Pitvat se v tehdejších pro něho nepříjemných událostech však už nechce. Za hlavu hází také předchozích jedenáct kol, v nichž se Zlín zmohl na pouhá dvě vítězství a šest bodů.

„Proč se tým trápil, nedokážu přesně říct. Určitě to ovlivnilo zranění Fořta s Kašíkem, kteří jsou pro tým důležití. Mančaft to vnímal. Některá utkání prohrál smolně o gól. Ale co bylo, to bylo. Teď se díváme dopředu,“ nehodlá se Svoboda zatěžovat minulostí.

Zlínská přítomnost však nevyhlíží optimisticky. A nejen kvůli nelichotivému postavení v tabulce. Na marodce jsou klíčoví hráči. Ze tří útočníků, které klub tento týden představil jako posily, může Svoboda počítat jen s francouzským reprezentantem Claireauxem. Pohl s Bučkem, jehož přilákal Stavjaňa, oznámili, že nedorazí.

Hradec Králové - Zlín Sledujte od 17.20 hodin online.

„Šlo to mimo mě. Já jsem s tím byl jen obeznámen. Nemá cenu se tím zaobírat. Ti hráči tady nejsou. Máme představu, kteří hráči by nám mohli pomoct,“ podotýká Svoboda, který po Stavjaňovi přebral také pozici sportovního manažera zodpovědného za podobu kádru.

Na otázku, jestli do svých plánů zahrnul i nevýrazného Rickarda Palmberga, ale odkázal na generálního manažera. Švédský útočník je po otřesu mozku na listině zraněných hráčů, jeden z očekávaných lídrů je přitom statisticky druhým nejhorším forvardem mužstva.

Po Svobodově comebacku skončil u mužstva Jaroslav Balaštík, jehož angažoval Stavjaňa do kabiny jako mentora.

„Ve skladbě realizačního týmu, ve které jsme byli dřív, nám to fungovalo dobře. Moje volba to nebyla. Rozešli jsme se korektně. Nic neobvyklého,“ říká Svoboda.

Jaký bude bezprostřední efekt trenérské změny, ukáže až nedělní duel v Hradci Králové. Svoboda chce navázat na aktivní herní styl, který týmu sedl.

„Proti loňsku se jen doplnil. Jsem přesvědčený, že má svoji sílu a dokáže to zvládnout,“ dodal optimisticky Svoboda.