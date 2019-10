Hokejový Zlín vyzkouší slovinského reprezentanta Jegliče

„Žiga je velmi kvalitní útočník, který má za sebou parádní kariéru. Odehrál skvělé zápasy na mistrovství světa, má zkušenosti z Kontinentální hokejové ligy. Jedná se o šikovného praváka, který nám pomůže s produktivitou. Můžeme ho využít jako pravé křídlo nebo i centra. Hodně si od něho slibujeme a začátkem listopadu se uvidí, co dále,“ představil novou tvář Beranů jejich generální manažer Martin Hosták.

Jeglič je ve Zlíně zatím na zkoušku do první reprezentační přestávky sezony, do níž se může ukázat v pěti zápasech. Berani se tak jistí kvůli jeho zdraví, Jegliče loni limitovaly zdravotní potíže se zády.

Česká extraliga je šestou soutěží a sedmou zemí, kde bude jedenatřicetiletý rodák z Kranje hokejově působit. Předtím hrál mezinárodní EBEL ve Slovinsku, ve Švédsku za Södertälje, ve Finsku za Ässät Pori, v Německu za Ingolstadt a v Kontinentální lize oblékal dres Slovanu Bratislava, Nižněkamsku, Novgorodu a loni opět Slovanu.

Jeglič je v krátké době druhou zahraniční akvizicí Zlína, který tak reaguje na poslední místo v extraligové tabulce. Úspěšnou premiéru už má za sebou francouzský reprezentant Valentin Claireaux, který podpořil nedělní vítězství v Hradci Králové dvěma asistencemi a na ledě strávil nejvíce času ze všech zlínských útočníků.

„Pro mě je to velice milé překvapení. Je to šikovný hokejista a má veškeré předpoklady, aby byl platný pro náš tým. Navíc je charakterově pozitivní, hned zapadl do týmu,“ naznačil staronový trenér Robert Svoboda, že avizovaná zkouška by pro Francouze mohla dopadnout kladně.

Nejistá zůstává zlínská budoucnost švédského útočníka Rickarda Palmberga, který se v extralize neprosadil a klub s ním podle všeho přestal počítat. Zatím mu ale běží smlouva.

Ve Zlíně zůstává trenér Antonín Stavjaňa, který si po svém odvolání od áčka prohodil místo se Svobodou a nově vede juniory. „Je to logická volba, protože k juniorce jsme neměli trenéra a Tonda byl ochotný se této funkce zhostit,“ uvedl Hosták.